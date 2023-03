Une collection de cartes anciennes d'Israël, une fenêtre sur le Moyen Âge

Ces cartes représentent une fenêtre unique sur la façon dont les gens pensaient, rêvaient et envisageaient la Terre Sainte il y a 500 ans

La topographie de la terre d'Israël intéresse les hommes depuis des milliers d'années. Des hautes collines de la Galilée, au nord, à l'endroit le plus bas de la Terre, la mer Morte, la Terre sainte est une source d'inspiration et de recherche depuis des millénaires. Une collection ancienne récemment remise à l'Université de Haïfa, dans le nord d'Israël, offre aux chercheurs une occasion unique de voir comment la région était représentée sur les cartes des savants européens.

"C'était une période intéressante car, d'une part, vous avez la tradition de la géographie sacrée avec la Bible localisant les événements, étudiant le récit biblique dans ses cadres géographiques", déclare à i24NEWS le Dr Tsour Shalev, historien spécialiste de l'Europe à l'Université de Haïfa. "D'autre part, vous avez eu la révolution de l'imprimerie, qui a rendu les cartes facilement accessibles à un public plus large", explique-t-il.

Daniel Bock Une carte de la Terre sainte au Moyen Âge donnée à l'université de Haïfa, en Israël

"Vous avez la découverte de nouvelles régions qui étaient inconnues des auteurs bibliques et des auteurs classiques. Cette conjonction - nouvelles connaissances, technologie - dans l'impression, et aussi l'intérêt continu pour l'histoire biblique, a entraîné une révolution dans l'étude de la Terre sainte", poursuit-il.

En plus d'être des documents historiques, les cartes sont un exemple de la manière dont la science et la foi se rejoignent. Une carte, par exemple, montre le partage des terres entre les tribus bibliques. Une autre, peut-être dessinée sous l'influence de la Renaissance, montre le deuxième Temple juif de Jérusalem comme un somptueux château. La plupart des cartes sont en latin ou dans d'autres langues européennes, mais on y trouve parfois des lettres hébraïques. Une autre carte montre Jérusalem à deux périodes différentes - la destruction de la ville au Ier siècle de notre ère pendant la révolte juive contre Rome, puis la reconstruction de Jérusalem.

Daniel Bock Une carte de la Terre sainte au Moyen Âge donnée à l'université de Haïfa, en Israël

La tension politique de l'époque se reflète également dans les cartes. "La présence musulmane est là. Souvent, dans les textes qui accompagnent les cartes, vous lirez également une propagande polémique contre les musulmans, appelant à une nouvelle croisade, à sauver les lieux saints des infidèles, et ainsi de suite", souligne Tsour Shalev.

Il indique que les cartes nous en apprennent beaucoup sur les tendances de l'Europe au 16e siècle, peut-être même plus qu'elles ne nous montrent la situation du Moyen-Orient à cette époque. Elles sont en effet une fenêtre unique sur la façon dont les gens pensaient, rêvaient et envisageaient la Terre Sainte il y a 500 ans.