Après le succès de la première édition, le Tel Aviv Comedy Festival revient le 6 et le 8 juin 2023 pour faire découvrir les meilleurs spectacles, les plus grands humoristes et les nouveaux talents au public francophone israélien. Ce festival dédié à l’humour francophone, imaginé et produit par Steve Suissa, Mickaël Chetrit et Thierry Colby, avait joué à guichet fermé lors de sa première édition l'année dernière, preuve que "tout le monde a besoin de rire", analyse Steve Suissa.

Steve Suissa

Le producteur, qui a aussi lancé le Festival du théâtre français en Israël, se réjouit de l'engouement du public israélien pour la culture française : "Le public a besoin de rire et aussi d'être ému. Ce qui est sûr, c'est qu'une partie des franco-israéliens veut garder un lien avec la France, et que ces parenthèse de rires ou de larmes lui font du bien".

Cette année, deux soirées seront proposées au Théâtre Beit Lessin avec Chantal Ladesou, Félix Dhjan, Sandrine Sarroche et Samuel Bambi. Mardi 6 juin 2023 à 20h30, Chantal Ladesou se produira pour la première fois en Israël avec son spectacle « On the road again » qui triomphe actuellement en France.

Jeudi 8 juin 2023 à 20h30, soirée de gala avec trois artistes aux univers très différents ! Félix Dhjan, Sandrine Sarroche et Samuel Bambi auront chacun 30 minutes pour faire partager leur humour et leur monde. Félix Dhjan, l’étoile montante du stand-up en France, Sandrine Sarroche, décodeuse décapante de l’actu, et Samuel Bambi, déjanté, expressif et dynamique... "Trois citoyens du monde ravis de venir jouer à Tel Aviv", se réjouit Steve Suissa.