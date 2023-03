Les archéologues pensent que les traits souriants de la statue pourraient être ceux de l'empereur romain Claude

Des archéologues ont déterré une statue ressemblant à un sphinx et les restes d'un sanctuaire dans un temple antique du sud de l'Égypte, ont déclaré lundi les autorités chargées des antiquités. Les artefacts ont été découverts dans le temple de Dendera dans la province de Qena, à 450 kilomètres au sud de la capitale du Caire, a déclaré le ministère des Antiquités dans un communiqué.

Les archéologues pensent que les traits souriants de la statue pourraient être ceux de l'empereur romain Claude, qui a étendu la domination de Rome en Afrique du Nord entre 41 et 54 apr. J.-C., a déclaré le ministère.

Ministère égyptien du tourisme et des antiquités via AP Une statue de sphinx à l'image d'un empereur romain découverte sur un site archéologique à Qena, en Égypte.

Il a ajouté que les archéologues allaient mener d'autres études sur les marques de la dalle de pierre, qui pourraient révéler davantage d'informations sur l'identité de la statue et la région. La statue est beaucoup plus petite que l'imposant et célèbre Sphinx du complexe des Pyramides de Gizeh, qui mesure 20 mètres de haut.

Les archéologues ont également trouvé une dalle de pierre de l'époque romaine portant des inscriptions démotiques et hiéroglyphiques. Le sanctuaire en calcaire comprend une plate-forme à deux niveaux et un bassin en briques crues de l'époque byzantine, a indiqué le ministère.

L'Egypte a révélé ces derniers mois plusieurs découvertes majeures, principalement dans la nécropole de Saqqara près du Caire, connue pour la pyramide à degrés du pharaon Djéser, mais aussi sur le célèbre plateau de Gizeh où se dresse la dernière des sept merveilles du monde antique encore debout.

Pour certains experts, ces effets d'annonce ont une portée politique et économique plus que scientifique. Car le pays de près de 105 millions d'habitants en grave crise économique compte sur le tourisme pour redresser ses finances: son gouvernement vise 30 millions de touristes par an d'ici 2028, contre 13 millions avant le Covid-19.