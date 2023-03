"La France est encore un pays qui fait rêver le monde entier par sa mode, son histoire, son architecture"

La romancière, traductrice et chroniqueuse israélienne Avirama Golan, spécialiste de la culture française, et auteur de “Espoir d'un printemps israélien : A une amie palestinienne”, a reçu lundi la Légion d’honneur des mains de l’ambassadeur de France en Israël Eric Danon. "Cette décoration rend hommage à une personnalité unique qui, pendant quatre décennies, a contribué au rayonnement de la culture française en Israël”, a déclaré l’ambassadeur.

Avirama Golan est née en Israël en 1950. Après avoir étudié la littérature à l'université de Tel Aviv, puis la littérature française à Paris, elle a travaillé pour le théâtre auprès de Betsalel Aloni et Menachem Golan. En 1992, elle a rejoint le quotidien Haaretz où pendant 30 ans, elle a consacré sa plume au dialogue intercommunautaire, au statut des femmes et au rapprochement entre les peuples. A partir de 2008, et pendant deux ans, elle a été correspondante du conflit à Gaza depuis la ville de Sderot. Puis, avec son émission Première lecture, elle a fait découvrir aux Israéliens la qualité des entretiens "à la française", en invitant des auteurs à parler de leur œuvre.

Cette décoration consacre "ces 30 ans de chroniques sociales, culturelles, politiques et littéraires qui auront permis aux Israéliens de mieux connaître le pays des lumières. C'est une véritable ambassadrice de la France et de ses valeurs que nous distinguons ce soir”, a souligné l'ambassadeur dans son discours.

Ambassade de France en Israël Avirama Golan lors de son discours de remise de Legion d'honneur en 2023

Un amour de la culture française qui a commencé très tôt pour cette Israélienne diplômée de l’Institut catholique de Paris. “J’avais 9 ans quand le professeur d’anglais est entré dans notre classe et a dit : les enfants aujourd’hui nous allons apprendre une nouvelle langue : le français”, a-t-elle affirmé lors de son discours “Avec cette distinction, j’ai l’impression d’avoir vraiment intégré la France, sa culture et ses valeurs et c’est vraiment un grand honneur pour moi”, continue-t-elle pour i24NEWS.

“Ma patrie, c’est la langue française, disait Camus. Je pense que ça résume bien cette soirée", a conclu Eric Danon.