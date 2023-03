Mattel dévoile une nouvelle Barbie pour célébrer la Journée de la femme

"Ils sont surpris qu’une femme noire soit une scientifique de l’espace. Parce que nous avons souvent des images stéréotypées de ce que font les gens"

La société Mattel a annoncé, mardi, que la scientifique britannique de l’espace Maggie Aderin-Pocock avait été ajoutée à son catalogue "Barbie UK Role" pour rendre hommage à ses efforts pour promouvoir les carrières scientifiques auprès des filles.

JUSTIN TALLIS / AFP Une photo montre des jouets Barbie sur les étagères du magasin de jouets Hamleys à Londres

Ancienne présidente de la British Science Association, la scientifique et éducatrice britannique de 54 ans est notamment célèbre pour avoir présenté l’émission de télévision sur l’espace "The Sky at Night". Elle est également connue pour son travail sur le télescope James Webb. Un parcours qui s'est révélé être aussi un combat contre les stéréotypes.

"L’une de mes missions dans la vie est d’essayer d’encourager les filles à s’intéresser aux sciences, à la technologie, à l'ingénierie et aux mathématiques. L’une des choses que je trouve intéressante, c’est quand je me présente comme une scientifique de l’espace, certaines personnes sont un peu surprises. Ils sont surpris qu’une femme noire soit une scientifique de l’espace. Parce que nous avons souvent des images stéréotypées de ce que font les gens. J’aime détruire ces stéréotypes dès que j’en ai l’occasion", a-t-elle déclaré.

Sa "poupée" rejoint les nouvelles Barbies, plus proches des évolutions de la société. Barbie se décline désormais en une multitude de morphologies, de couleurs de cheveux, de peau et exerce plus de 200 métiers.