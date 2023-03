Au total, 17 films seront présentés au public cette année

La 20e édition du Festival du cinéma français en Israël aura lieu cette année du 15 au 25 mars, dans les principaux cinémas du pays et notamment dans les villes de Tel Aviv, Jérusalem, Haïfa, Herzliya, Sderot et Rosh Pina. Le festival sera ouvert par le film de Gad Elmaleh "Reste un peu", sorti dans les salles en France en novembre dernier, en présence de l’humoriste, acteur et réalisateur du film, invité d’honneur du festival. Au total, 17 films seront présentés au public cette année.

"Reste un peu", qui a rassemblé près d’un demi-million de spectateurs dans les salles françaises, a été réalisé par Gad Elmaleh, qui s’inspire de sa propre histoire. Après trois années à vivre l’"American dream", Gad Elmaleh, héros de son film, décide de rentrer en France. Sa famille et ses amis lui manquent. Du moins, c’est la réponse officielle qu'il donne à sa femme… car Gad, de confession juive, n’est pas rentré pour le couscous de sa mère. Non, c’est une autre femme qu’il vient retrouver à Paris… la Vierge Marie. Il explique alors à ses proches "être de retour pour se faire baptiser". Ses vrais parents et d’autres membres de sa famille participent au film. "Reste un peu" sortira dans les salles israéliennes le 23 mars.

https://twitter.com/i/web/status/1632970089019453443 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le festival sera clôturé par le film "L’innocent", nommé dans 11 catégories aux César 2023, de l’acteur-réalisateur Louis Garrel. Ce film avec Roschdy Zem et Anouk Grinberg, est une comédie romantique dans laquelle une équipe de bras cassés tentent un casse improbable. Il sera à l’affiche des cinémas israéliens en juillet.

Le Festival du cinéma français, qui fête cette année ses vingt ans, attire tous les ans des milliers de spectateurs avides de découvrir ou de profiter du cinéma français, faisant de cet évènement l’un des festivals les plus appréciés du public en Israël.