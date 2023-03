La chanson qui représentera Israël à l'Eurovision dévoilée

Noa Kirel a promis de faire son maximum pour remporter l'Eurovision avec son titre "Unicorn"

La chanson qui représentera Israël lors du prochain concours Eurovision à Liverpool a été dévoilée mercredi soir. Jusqu'ici seul son titre, "Unicorn", avait été rendu public, ainsi que son interprète, Noa Kirel.

Le titre en anglais aux sonorités pop dance très rythmé correspond au style qui a fait le succès de la chanteuse israélienne, et qui est souvent apprécié du jury et du public de l'Eurovision.

Le clip de la chanson, particulièrement soigné et dont la diffusion avait été annoncée en grandes pompes sur YouTube pour 22 heures 30, a été dévoilé par la chaîne Kan 20 minutes avant, lors d'une émission spéciale à laquelle participait Noa Kirel. L'artiste a fait part de son bonheur et de son émotion de partager la chanson avec le public, alors qu'elle en gardait le secret depuis des mois.

Concernant les paroles de la chanson, Noa Kirel a expliqué qu'elles évoquaient le rythme fou auquel le monde évolue, et les défis pour s'y adapter tout en restant soi-même. "Dans ce contexte, l'animal mythologique qu'est la licorne peut symboliser la stabilité, sa corne représente une sorte de cap, de direction à tenir", a-t-elle déclaré sur la chaîne Kan. Evoquant également la période difficile que traverse Israël, la chanteuse a également indiqué en substance que les histoires, les rêves et les fantasmes véhiculés par la licorne ne pouvaient qu'adoucir un peu les mœurs. L'artiste a enfin promis de donner son maximum afin d'être "phénoménale" comme le dit sa chanson, et décrocher la première place du concours à Liverpool en mai prochain.

A l'occasion de la Journée internationale des Femmes, le Centre Peres pour la paix et l'innovation a annoncé mercredi que pour la troisième année consécutive, il remettrait l'insigne de chevalerie à des femmes pionnières en Israël et dans le monde, dont Noa Kirel. Selon la déclaration du centre, "le prix est décerné aux femmes qui ouvrent des portes et créent des opportunités pour d'autres femmes et contribuent à l'égalité des sexes, à la diversité et à l'inclusion. Des femmes qui sont un exemple et un modèle pour les autres filles et femmes du monde entier, et dont les actions rendent notre monde meilleur".

Le Centre Peres a ainsi souligné qu'à seulement 21 ans, Noa Kirel était l'une des plus grandes artistes en Israël et qu'elle était également connue sur la scène internationale. Il a jouté qu'elle était aussi la plus jeune artiste de l'histoire du pays à s'être produite au Park HaYarkon de Tel-Aviv devant 35 000 personnes.