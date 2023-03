Comment la "Cage aux Folles", 50 ans, a marqué une nouvelle époque

Le film avait remporté le Golden Globe du meilleur film étranger et avait été nominé aux Oscars

La Cage aux Folles a 50 ans. A cette occasion, Valérie Abécassis reçoit dans Culture le metteur en scène Bernard Murat, qui tenait le rôle du paparazzi dans la pièce. Une expérience unique dont il dit garder un souvenir "ébloui".

Bernard Murat raconte que la pièce, jouée pour la première fois en 1973, n'était au départ qu'un sketch qui avait été "rallongé" par Jean Poiret à la demande de Bernard Rouzière, le directeur du théâtre du Palais Royal : "L'écriture de la pièce s'est donc faite au fur et à mesure, sous les yeux de ses acteurs. On l'a vue prendre corps progressivement. A tel point que les huit représentations que nous avions faites avant celle qui devait réunir médias et critiques comportaient chacune une fin différente. A chaque fois, Jean Poiret nous disait d'en essayer une nouvelle car il ne savait pas comment terminer la pièce."

Il relate également que presque chaque représentation comportait sa séquence d'improvisation. "Nous étions obligés de nous pincer pour ne pas piquer des fous rires sur scène", dit Bernard Murat.

Au final, le succès a été immense et la pièce, mise en scène par Pierre Mondy, s'est jouée durant sept ans. Son histoire, celle d'un couple gay d'âge moyen - Renato Baldi, gérant d'une boîte de nuit de Saint-Tropez proposant des divertissements de drag , et Albin Mougeotte, son attraction vedette - dont la vie se voit bousculée quand le fils de Renato ramène à la maison sa fiancée et ses parents ultra-conservateurs, n'était pourtant pas au goût de tout le monde à l'époque.

"Quinze jours après la première, alors que nous étions en train dîner avec Jean Poiret et son épouse Caroline Cellier au restaurant, un passant a renversé une poubelle sur nos têtes", relate Bernard Murat. La télé n'en voulait pas non plus car le sujet était jugé trop délicat. Plus que la peur de mettre leur carrière en danger, les comédiens de La Cage aux Folles craignaient la réaction des homosexuels par rapport à la pièce. "On pensait qu'ils allaient venir nous casser la gueule", dit Bernard Murat.

En réalité, la pièce a marqué un tournant dans l'acceptation de l'homosexualité. "C'était la première fois qu'il y avait dans une pièce un langage aussi cru et libre concernant l'homosexualité. Cela a marqué la fin d'une omerta et le début d'une autre époque pour les gays", affirme Bernard Murat.

La pièce connaîtra par la suite une seconde vie grâce au film éponyme réalisé en 1978 par l'Italien Edouard Molinaro, avec dans les rôles principaux, Ugo Tognazzi, Michel Serrault et Michel Galabru. Un immense succès également, couronné du Golden Globe du meilleur film étranger, et marqué par plusieurs nominations aux Oscars dans les catégories Meilleur film, meilleure adaptation et meilleurs costumes. Le long métrage vaudra également à Michel Serrault son premier César de meilleur acteur. Le film d'Edouard Molinaro connaîtra par la suite une version américaine tournée en 1996, ainsi qu'une adaptation à Broadway.