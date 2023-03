"Il faudrait plus d'écoles comme la nôtre qui accueille des gens d’autres cultures, pour que les gens puissent apprendre ce qu’est l’autre"

Mardi dernier le lycée Metrowest de Raanana présentait un évènement intitulé “Tribut à l'œuvre d’Arik Einstein” un des plus grands auteur, chanteur, compositeur de l'histoire d'Israël.

Créée en 1992 et parmi les plus renommées du pays, la classe de musique du lycée Metrowest de Raanana a imprimé sa marque grâce à sa diversité artistique : “Nous avons 80 étudiants dans le département musique de l'école, la spécificité de ce module, c’est qu’il a une approche plurielle de la musique. Nos étudiants peuvent y faire du jazz, du classique, de la musique contemporaine, voire mélanger les genres. Tout est mixé et ça donne aux étudiants une formation musicale réellement complète”, explique Yair Laron, professeur de musique depuis vingt ans dans le département. En son sein se mélangent aussi des juifs de tous milieux culturels et religieux…

Pour Maayane Amar, chanteuse et futur médecin, la musique joue un rôle de ciment social : “Ma passion c’est la chanson, c’est ma joie de vivre, c’est toute ma vie la musique. On se mélange tous et personne ne juge. Peu importe ta pratique religieuse ou non, l’important est qu'il y en ait un qui sache jouer du piano, un autre de la guitare, moi qui sais chanter. Les sujets qui fâchent n’en sont plus, parce que la musique vient se mettre au milieu”, raconte-elle.

Raanana, une bulle d’harmonie dans une société israélienne souvent fracturée. Liam, en terminale, chanteur professionnel, joueur de piano et pour qui la musique est un moyen de rendre les gens heureux, témoigne : “Ici c’est différent de ce qu’on voit à la télé, c’est une bulle de positif. Par exemple, un vendredi soir, j’ai invité des copains religieux qui venaient de Netanya, on a fait un kiddouch avec des laïcs, et le lendemain on est allés à la synagogue francophone puis on a fait un basket avec des religieux, on était vraiment tous ensemble. La musique ça réunit, quand je chante, c'est pour tout le monde.”

Metrowest, un exemple à suivre dans une vie future ? “Ce qu’il faudrait c’est augmenter le nombre de ce genre de réunions culturelles. Il faudrait plus d'écoles comme la nôtre pour que les gens apprennent qui est l’autre, sinon ça ne marche pas et on le voit déjà...” conclut Liam.