Le Codex Sassoon, la plus ancienne copie de la Bible, va être exposé à Tel Aviv

Le codex Sassoon, du nom de son propriétaire le plus connu, David Solomon Sassoon, date de l'an 900 de notre ère

Le Codex Sassoon, nom donné à la plus ancienne copie complète de la Bible en hébreu telle que nous la connaissons aujourd'hui, va être exposé au musée de la Diaspora, qui se trouve dans l'enceinte de l'Université de Tel-Aviv fin mars, avant d'être mis aux enchères par la maison de vente Sotheby's.

Rédigé par un seul scribe juif sur 400 pages de parchemin il y a environ 1 100 ans, le Codex Sassoon pourrait devenir le livre ou le document le plus cher jamais vendu, avec un prix estimé entre 30 et 50 millions de dollars.

Ed JONES / AFP La bible "Codex Sassoon" est exposée chez Sotheby's à New York le 15 février 2023.

Il s'agit de l'un des deux seuls manuscrits anciens connus comprenant la quasi-totalité de la bible en hébreu, avec le Codex d'Alep, qui est incomplet après que des centaines de pages ont été détruites dans un incendie au 20e siècle.

Le Codex Sassoon doit son nom au collectionneur David Solomon Sassoon, qui l'a acquis en 1929 pour 350 livres sterling, soit l'équivalent d'environ 26 500 euros, lorsqu'il a refait surface après 600 ans.

Sassoon a ajouté son ex-libris sur le plat intérieur de la reliure, prolongeant ainsi une série d'inscriptions datant de plusieurs siècles et détaillant la propriété juive du livre, dont la majeure partie se trouve dans l'actuelle Syrie. Les archives n'indiquent toutefois pas ce qui s'est passé entre la destruction de la synagogue qui abritait le livre et son acquisition par Sassoon.

Mais depuis un siècle, il se trouve dans des collections privées, contrairement aux autres livres de son calibre qui appartiennent à de grands musées et sont exposés. Ce qui reste du Codex d'Alep peut être vu au Musée d'Israël à Jérusalem, tandis qu'une copie plus récente, mais plus complète, est exposée en Russie.

Le codex Sassoon, dans un état de conservation visiblement exceptionnel et auquel il ne manque que quelques pages, relie 24 livres de la Bible hébraïque tirée des fameux rouleaux des manuscrits de la mer Morte datant du 3e siècle avant notre ère. Sa valeur ne sera déterminée qu'après la vente aux enchères du 16 mai, mais les responsables de Sotheby's ont affirmé qu'ils que son prix final pourrait dépasser les 43,2 millions de dollars.

Compte tenu de l'importance de l'arrivée du livre en Israël, le musée de la Diaspora ouvrira l'exposition au grand public gratuitement sur inscription préalable entre le 23 et le 29 mars 2023.