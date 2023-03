Certaines salles ont tout bonnement décidé de déprogrammer le long métrage

Le film américain Creed III a été déprogrammé dans plusieurs salles de France en raison des bagarres et violences qu'il suscite lors de sa projection. Sorti le 1er mars, le long métrage, qui campe l'histoire de boxeurs, s'inscrit dans la lignée des Rocky. S'il rencontre déjà un beau succès commercial dans l'Hexagone, il génère également de nombreuses tensions parmi les spectateurs, et les incidents se multiplient dans les salles de cinéma : rixes, invectives et incivilités de toutes sortes ont été recensées dans de nombreuses salles, menant parfois à des interpellations comme à Saint-Etienne samedi.

Des séances ont en outre été suspendues au cinéma Metropolis de Charleville-Mézière, au Kinepolis de Thionville, dans un cinéma de Tours, ou au multiplexe Pathé Quai d'Ivry dans l'Est parisien. D'autres exploitants en province ont pris des mesures encore plus drastiques puisqu'ils ont tout bonnement décidé de déprogrammer le long métrage.

Comment expliquer de tels débordements se sont interrogés les GGMO sur i24NEWS ? Pour le psychanalyste Gérard Miller, ce phénomène n'est pas sans rappeler les "épidémies hystériques" de la fin du 19e siècle que l'on observait surtout chez les femmes dans certains villages, communautés ou églises. "Une femme était sujette à des débordements d'humeur, puis cela se propageait à deux, dix, 50, puis 100 femmes", relate-t-il. Le psychanalyste affirme ainsi que ce ne sont pas nécessairement les images qui rendent fou, mais des colères ou autres qui ont besoin de s'exprimer et que ce genre d'attitudes se transmet ensuite aux autres, comme dans les épidémies hystériques.

D'autres comme Olivier Pardo voient ces débordements comme l'expression des frustrations ou de l'ennui provenant d'une certaine jeunesse, particulièrement en province. L'avocat parle de "désir mimétique", c'est-à-dire que les spectateurs ont envie de reproduire ce qu'ils voient à l'écran.

Maurice Carlotti, directeur du cinéma Le Concorde à Pont-à-Mousson en Meurthe et Moselle, est lui aussi témoin de certaines tensions lors de la projection de Creed III. "Cela ne va pas jusqu'aux bagarres, mais les gens sont agités, parlent beaucoup pendant la séance, certains jettent aussi du pop corn", raconte-t-il.

Cet exploitant souligne cependant que ce phénomène n'est pas propre à ce film mais à tous les blockbusters et films populaires qui attirent un public particulièrement indiscipliné. "On se demande pourquoi ces gens vont au cinéma. C'est comme si leur seul but était de perturber la séance et de déranger les gens", dit-il, affirmant qu'il doit régulièrement intervenir afin d'évacuer des spectateurs de ses salles. Selon lui, le phénomène a débuté lors de la sortie en salles de Fast and Furious 9 en 2021, et ne fait que s'amplifier depuis.