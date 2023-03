Paris : une exposition sur la culture juive et la généalogie

Le Centre Européen du Judaïsme (CEJ) a vocation à devenir le pôle culturel et intellectuel de la vie juive française et européenne

Une exposition sur la culture juive et la généalogie, organisée en partenariat avec le Cercle de généalogie juive a lieu au Centre européen du judaïsme à Paris jusqu’au 19 mars. Son vernissage aura lieu le 12 mars en présence de M. Joël Mergui, président du Consistoire de Paris et d'Alain Nedjar, administrateur du Cercle de généalogie juive, qui donnera une conférence intitulée "Des racines et des ailes".

L’association, fondée en 1984, compte environ 700 personnes et elle est membre de l’International Association of Jewish Genealogical Societies (IAJGS) et de la Fédération Française de Généalogie (FFG).

"Parce que les Juifs sont dispersés sur tous les continents, parce que leurs familles ont parfois suivi des itinéraires tortueux passant par un grand nombre de pays, parce que dans chacun de ces pays ils ont eu longtemps une histoire distincte, en marge de l’histoire commune – particulièrement quant à leur entrée dans la citoyenneté – posant ainsi des problèmes spécifiques aux généalogistes à la recherche de sources, la création d’une association dédiée à la mise en lumière de ces sources s’imposait", indique l’association sur son site.

Le Centre Européen du Judaïsme (CEJ) a vocation à devenir le pôle culturel et intellectuel de la vie juive française et européenne. Il a notamment pour mission de répondre à trois enjeux majeurs : préparer l’avenir du judaïsme, transmettre l’héritage spirituel, intellectuel et culturel de notre tradition, et renforcer la contribution de la communauté juive à la vie de la cité.