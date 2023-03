Guillaume Diop, premier danseur noir nommé étoile de l'Opéra de Paris

Fait rare, il accède au titre d'étoile sans passer par la case "premier danseur"

L'Opéra de Paris a nommé samedi Guillaume Diop étoile à l'issue d'une représentation de "Giselle" à Séoul, consacrant le parcours hors normes de ce prodige de 23 ans, un des rares danseurs noirs ou métis de l'institution.

Sa nomination a été annoncée sur la scène du LG Arts Center de Séoul (Corée du Sud), où le danseur, ovationné, venait d'interpréter pour la seconde fois le rôle d'Albrecht dans le ballet romantique de Jean Coralli et Jules Perrot, avec la danseuse étoile Dorothée Gilbert comme partenaire.

Devenu le jeune espoir de la compagnie depuis plus d'un an, Guillaume Diop figure parmi les cinq auteurs du manifeste "De la question raciale à l'Opéra", écrit en 2020 dans la foulée du mouvement #BlackLivesMatter, qui avait pour ambition de faire sortir cette question "du silence qui l'entoure".

Fait rare, il a été promu "sujet" à l'issue du concours de novembre 2022, et accède au titre d'étoile sans passer par la case "premier danseur", à l'instar d'une poignée de prédécesseurs, dont Laurent Hilaire en 1985, Manuel Legris en 1986 ou Mathieu Ganio en 2004.

Sa nomination survient un peu plus d'une semaine après celles de la Néo-Zélandaise Hannah O'Neill et du Français Marc Moreau, à l'issue d'une représentation de "Ballet Impérial" de George Balanchine à Paris.

Engagé dans le corps de ballet en 2018, Guillaume Diop s'est déjà vu confier plusieurs rôles d'étoile, dansant ainsi les rôles principaux masculins dans "La Bayadère", "Don Quichotte", "Le Lac des Cygnes" et "Roméo et Juliette". Initié à la danse à l'âge de quatre ans, avant de commencer son apprentissage en 2008 au Conservatoire du XVIIIe arrondissement de Paris, il sera à l'affiche du "Chant du compagnon errant" de Maurice Béjart, à l'Opéra Bastille entre le 21 avril et le 28 mai.