Volodymyr Zelensky persona non grata aux Oscars

Il s'agit du deuxième refus consécutif de l'Académie des Oscars

Si au cours de l'année écoulée le président ukrainien est intervenu à distance dans toutes les instances internationales majeures ainsi que de nombreuses scènes culturelles comme au Festival de Berlin le mois dernier, il demeure persona non grata à la cérémonie des Oscars. Pour la deuxième année consécutive, l'Académie des Oscars a ainsi refusé à Volodymyr Zelensky d'intervenir pour plaider la cause de son peuple et réclamer davantage d'aide pour gagner la guerre.

AP Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy s'adresse au public par liaison vidéo lors de la cérémonie d'ouverture du Festival international du film de Berlin "Berlinale", à Berlin, en Allemagne.

L'année dernière, le producteur de la plus prestigieuse cérémonie de récompenses du septième art, Will Packer, avait notamment exprimé des inquiétudes quant au fait qu'Hollywood focalisait son attention sur l'Ukraine parce que les personnes touchées par le conflit étaient blanches, soulignant que les guerres à travers le monde ayant eu un impact sur les personnes de couleur avaient en revanche toujours été ignorées.

Si aucune justification à ce refus n'a été communiqué par l'académie, celle-ci est connue pour préférer se concentrer sur les contributions de la communauté cinématographique et éviter tout ce qui est politique. Le Festival du film de Toronto s'est pareillement opposé à une intervention du leader ukrainien. Un porte-parole du festival avait déclaré que ce n'était pas le lieu pour des allocutions de chefs d'Etat ou de dignitaires étrangers.