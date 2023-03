"Everything Everywhere All At Once" grand favori des Oscars

La cérémonie de ce soir compte sur la présence des suites de "Top Gun" et "Avatar", deux blockbusters majeurs, pour tenter de contrer la baisse de son audience

La déferlante promise aura-t-elle lieu? Les Oscars s'ouvrent dimanche avec un ultra-favori bien peu orthodoxe: "Everything Everywhere All At Once", une comédie déjantée où s'entrecroisent un trou noir en forme de bagel et des sex toys utilisés comme nunchakus. L'Académie espère que l'audience des grands soirs sera au rendez-vous pour assister au triomphe annoncé de ce film loufoque, nominé dans 11 catégories et qui a rencontré un joli succès en salles, avec 100 millions de dollars au box-office.

Kevin Winter/Getty Images/AFP L'équipe du film "Everything Everywhere All at Once" lors de la 29e cérémonie annuelle des Screen Actors Guild Awards au Fairmont Century Plaza le 26 février 2023 à Los Angeles, Californie.

Mais cette domination, prophétisée depuis des semaines, pourrait se heurter au système de vote pour l'Oscar du meilleur film, qui a tendance à pénaliser les oeuvres polarisantes. Cela pourrait profiter à l'adaptation allemande du roman pacifiste "A l'Ouest, rien de nouveau", au récit autobiographique de Steven Spielberg "he Fabemans" ou au blockbuster de Tom Cruise "Top Gun: Maverick", carton populaire qui a permis au public d'enfin renouer avec les salles obscures après la pandémie.

L'Oscar de la meilleure actrice se joue entre Cate Blanchett, cheffe d'orchestre impitoyable dans "Tar", et Michelle Yeoh, l'héroïne d'"Everything Everywhere", qui pourrait devenir la première lauréate d’origine asiatique à rafler ce prix. Pour celui du meilleur acteur, Austin Butler ("Elvis"), Brendan Fraser ("La Baleine") et Colin Farrell ("Les Banshees d'Inisherin") sont au coude-à-coude.

L'ombre de la fameuse gifle décochée l'an dernier par Will Smith à l'humoriste Chris Rock, après une blague sur l'alopécie de sa femme, plane aussi sur cette cérémonie. L'épisode devrait générer d'inévitables plaisanteries, mais la productrice exécutive des Oscars, Molly McNearney, souhaite clairement tourner la page. "Nous allons évoquer l'événement (…) et passer à autre chose", a-t-elle déclaré cette semaine.

La cérémonie compte sur la présence des suites de "Top Gun" et "Avatar", deux blockbusters majeurs, pour tenter de contrer la baisse générale de son audience. Car malgré un rebond l'an dernier, l'intérêt pour les Oscars s'est considérablement effrité depuis l'âge d'or des années 90. En 1998, 57 millions de téléspectateurs – record absolu – avaient assisté au triomphe de "Titanic", récompensé par 11 statuettes.