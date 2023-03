Le film "Everything Everywhere All At Once" remporte sept Oscars

L'actrice du film, Michelle Yeoh, a remporté l'Oscar de la meilleure actrice

La comédie déjantée "Everything Everywhere All At Once" a remporté dimanche, l'Oscar du meilleur film, devenant l'un des films les plus absurdes à rafler cette récompense. Trou noir en forme de bagel, sex-toys qui servent de nunchakus ou encore rochers philosophes, les ingrédients de ce long-métrage, où une propriétaire de laverie se retrouve plongée dans des univers parallèles, en faisaient pourtant un candidat trop décalé sur le papier pour l’Académie des Oscars.

ANGELA WEISS / AFP Le producteur américain Jonathan Wang (G), lauréat de l'Oscar du meilleur film et les réalisateurs américain Daniel Kwan (C) et Daniel Scheinert (D), lauréats de l'Oscar du meilleur réalisateur pour "Everything Everywhere All at Once"

Ce film complètement dément a finalement remporté sept Oscars au total, dont celui de meilleur réalisateur pour Daniel Scheinert et Daniel Kwan. L’Oscar de la meilleure actrice a été décerné à Michelle Yeoh, ou encore celui du meilleur second rôle féminin à Jamie Lee Curtis et celui de meilleur second rôle masculin à Ke Huy Quan, les trois toujours pour le même film.

FREDERIC J. BROWN / AFP L'acteur américano-vietnamien Ke Huy Quan lauréat de l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour "Everything Everywhere All at Once"

Le film allemand "A l'Ouest, rien de nouveau" a été le seul à exister à côté de "Everything Everywhere All At Once" avec quatre Oscars. Ce film sur la Première Guerre mondiale a été élu meilleur film international et a remporté diverses récompenses techniques : photographie, décors, bande originale.

ANGELA WEISS / AFP Le directeur artistique allemand Christian Goldbeck et la décoratrice allemande Ernestine Hipper, lauréats de l'Oscar du meilleur décor et direction artistique pour "À l'ouest rien de nouveau"

Le palmarès de la soirée a également vu Brendan Fraser rafler l'Oscar du meilleur acteur, pour son rôle de professeur obèse reclus chez lui dans "The Whale", et le réalisateur mexicain Guillermo del Toro remporter l'Oscar du meilleur film d'animation grâce à sa version sombre de "Pinocchio".