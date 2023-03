Le chanteur Adam Lambert en concert à Tel-Aviv cet été

Le premier album du musicien "For Your Entertainment" s'est hissé à la troisième place du classement Billboard 2000 en 2009

L'auteur-compositeur-interprète juif américain, Adam Lambert, se produira en concert cet été à Tel-Aviv, à la Menora Mivtachim Arena. Cette fois-ci, il ne sera pas accompagné des icônes du groupe de rock britannique Queen, Brian May et Roger Taylor, avec qui il s'était produit la dernière fois en 2016 dans l'Etat hébreu.

https://twitter.com/i/web/status/1634095678325501952 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Lambert s'est fait connaître après avoir terminé deuxième de la huitième saison du concours de chansons de télé-réalité American Idol en 2009. Depuis, il a connu un franc succès, en sortant plusieurs albums et en collaborant avec d'autres musiciens, dont notamment ceux de Queen à partir de 2011.

VALERIE MACON (AFP) Le guitariste Queen Brian May et le chanteur américain Adam Lambert

Le premier album du musicien "For Your Entertainment" s'est vite hissé à la troisième place du classement Billboard 2000 en 2009. Son deuxième album "Trespassing" a dominé l'année 2012, et il a sorti plusieurs autres albums très réussis depuis, dont "The Original High" en 2015 et "Velours" en 2020.

En 2013, il apparaît dans la saison 5 de Glee dans le rôle d'Elliot Gilbert. Il rejoint le groupe de musique formé par Kurt, Rachel (Lea Michele), Santana (Naya Rivera) et Dani (Demi Lovato) dans l'épisode 4, A Katy or a Gaga. En 2014, Adam Lambert a effectué une nouvelle tournée avec le groupe Queen, en hommage à Freddie Mercury.