Cinéma : les Oscars 2023 en photos

La comédie déjantée "Everything Everywhere All At Once" a fait une razzia sur les Oscars dimanche, remportant pas moins de sept statuettes, dont l'Oscar du meilleur film, devenant l'un des films les plus absurdes à rafler cette récompense. Pour le même film, Daniel Scheinert et Daniel Kwan ont remporté l’Oscar de meilleur réalisateur, la comédienne malaisienne Michelle Yeoh celui de meilleure actrice dans un rôle principal, Jamie Lee Curtis celui du meilleur second rôle féminin et le comédien vietnamien Ke Huy Quan celui de meilleur second rôle masculin.

Le film allemand "A l'Ouest, rien de nouveau" a été le seul à exister à côté de "Everything Everywhere All At Once" avec quatre Oscars. Ce film sur la Première Guerre mondiale a été élu meilleur film international et a remporté diverses récompenses techniques : photographie, décors, bande originale.

Parmi les autres récompenses notables, Brendan Fraser a raflé l'Oscar du meilleur acteur dans un rôle principal, pour son rôle de professeur obèse reclus chez lui dans "The Whale", et le réalisateur mexicain Guillermo del Toro a remporté l'Oscar du meilleur film d'animation grâce à sa version sombre de "Pinocchio". L’Oscar du meilleur documentaire a été décerné à "Navalny", film relatant les événements liés à l'empoisonnement du célèbre opposant russe emprisonné.

ANGELA WEISS / AFP L'actrice malaisienne Michelle Yeoh, lauréate de l'Oscar de la meilleure actrice dans un rôle principal pour "Everything Everywhere All at Once"

ANGELA WEISS / AFP L'acteur américain Brendan Fraser, lauréat de l'Oscar du meilleur acteur, et le maquilleur canadien Adrien Morot, lauréat de l'Oscar du meilleur maquillage et de la meilleure coiffure pour "The Whale"

FREDERIC J. BROWN / AFP L'acteur américano-vietnamien Ke Huy Quan lauréat de l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour "Everything Everywhere All at Once"

Jesse Grant/Getty Images/AFP Les enfants d'Alexei Navalny, Dasha et Zahar, et son épouse Yulia Navalnaya assistent à la 95e cérémonie des Oscars à Hollywood, en Californie.

ANGELA WEISS / AFP Le directeur artistique allemand Christian Goldbeck et la décoratrice allemande Ernestine Hipper, lauréats de l'Oscar du meilleur décor et direction artistique pour "À l'ouest rien de nouveau"

VALERIE MACON / AFP L'actrice et chanteuse américaine Lady Gaga et l'acteur irlandais Brendan Gleeson assistent à la 95e cérémonie annuelle des Oscars

RODIN ECKENROTH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Jamie Lee Curtis, lauréate du prix de la meilleure actrice dans un second rôle pour 'Everything Everywhere All at Once'

RODIN ECKENROTH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Guillermo del Toro, Alexander Bulkley, Gary Ungar et Mark Gustafson, lauréats du prix du meilleur film d'animation pour 'Guillermo del Toro's Pinocchio'

Jordan Strauss/Invision/AP Kartiki Gonsalves et Guneet Monga lauréates du meilleur court métrage documentaire pour "The Elephant Whisperers"