Eurovision 2023 : qui sont les favoris des bookmakers ?

La 67e édition du concours de l'Eurovision se déroulera du 9 au 13 mai à Liverpool, en Angleterre. Après les retraits de la Bulgarie, de la Macédoine du Nord et du Monténégro, ce sont 37 pays, au lieu de 40 en 2022, qui prendront part à l'édition 2023.

Le 9 mai, la première demi-finale opposera l'Azerbaïdjan, la Croatie, la Finlande, l'Irlande, Israël, la Lettonie, Malte, la Moldavie, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, la République tchèque, la Serbie, la Suède et la Suisse.

Le 11 mai aura lieu la seconde demi-finale, avec l'Albanie, l'Arménie, l'Australie, l'Autriche, la Belgique, Chypre, le Danemark, l'Estonie, la Géorgie, la Grèce, l'Islande, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie, Saint-Marin et la Slovénie. Lors de chaque soirée, dix pays se qualifieront et rejoindront en finale l'Ukraine (tenante du titre) ainsi que les cinq nations du « Big Five » (l'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Italie et le Royaume-Uni).

Au total, ce sont donc 26 chansons qui seront à l'honneur le 13 mai à la Liverpool Arena pour la grande soirée de l'Eurovision.

Qui sont les favoris ? Depuis plusieurs semaines les bookmakers s'en donnent à cœur joie et ont placé les titres israéliens et français parmi les dix premiers de leurs prévisions. La Suède caracole en tête.

1: Laureen, pour la Suède - 40% de chances

2: Käärijä, pour la Finlande - 15 % de chances

3: Tvorchi, pour l'Ukraine 13 %

4: Alessandra, pour la Norvège

Suivent ensuite un groupe à égalité qui compte la France, le Royaume-Uni, l'Espagne, Israël, la Géorgie (dont la chanson n'est pas encore connue) et l'Autriche.

La Zarra, pour la France

Noa Kirel, pour Israël

Mae Muller, pour le Royaume Uni

Bianca Paloma, pour l'Espagne