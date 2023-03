"Naatu Naatu" : le titre qui a remporté l'Oscar de la meilleure chanson

"RRR" raconte l'histoire de deux révolutionnaires de l'ère coloniale et fait écho à la mythologie hindoue

"Naatu Naatu" du film indien "RRR" a remporté l'Oscar de la meilleure chanson originale et "The Elephant Whisperers", celui du meilleur court métrage documentaire.

L'impétueux "Naatu Naatu" ("danse, danse") du film d'action survolté, était le favori de la compétition. Il avait déjà remporté le Golden Globe de la meilleure chanson en janvier.

"La popularité de 'Naatu Naatu' est mondiale. Ce sera une chanson dont on se souviendra pendant des années", a déclaré M. Modi sur Twitter, "félicitations à @mmkeeravaani , @boselyricist et à toute l'équipe pour cet honneur prestigieux. L'Inde est folle de joie et fière".

La chanson est la première d'une production indienne à remporter un Oscar. Parmi les nominés dans cette catégorie figuraient "Hold My Hand" de Lady Gaga pour "Top Gun : Maverick" de Lady Gaga et "Lift Me Up" de Rihanna pour "Black Panther : Wakanda Forever" de Rihanna.

Selon SS Rajamouli, réalisateur de "RRR", la séquence effrénée de "Naatu Naatu" a été tournée devant la résidence officielle du président ukrainien Volodymyr Zelensky en 2021, avant l'invasion de son pays par la Russie.

Produit en mars dernier par l'industrie cinématographique de langue telugu du sud de l'Inde, le film a rencontré un énorme succès par bouche-à-oreille, tant en Inde qu'à l'étranger où les spectateurs n'ont pas résisté à se mettre à danser dans les allées des salles de cinéma.

"RRR" raconte l'histoire de deux révolutionnaires de l'ère coloniale et fait écho à la mythologie hindoue, offrant des scènes d'action à profusion.