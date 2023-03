Patrick Bruel annonce une tournée pour 2024

La tournée débutera le 27 février 2024 à Narbonne et doit s’achever à Saint-Etienne le 9 juin suivant

Patrick Bruel a annoncé mardi sur les réseaux sociaux qu’il sera de retour sur scène en 2024 avec une tournée dans toute la France et en Belgique. La tournée débutera le 27 février 2024 à Narbonne et doit s’achever à Saint-Etienne le 9 juin suivant. 47 dates sont pour le moment prévues. Patrick Bruel assurera deux représentations à Paris, les 14 et 15 mars 2024 à l'Accor Arena, deux à Lille et deux à Bruxelles. Il se produira dans plusieurs Zénith à travers l’hexagone.

"Encore une fois…Tellement hâte…", annonce l’artiste sur ses réseaux sociaux.

Patrick Bruel était revenu sur le devant de la scène à l’été 2022, après quatre ans d’absence, en dévoilant son single "Encore une fois", tiré de son album du même nom. "Encore une fois, c'est cette volonté de tenter des choses, encore et toujours. C’est cette envie de ressentir des émotions, comme si c’était la première fois", expliquait-il alors.

Patrick Bruel affirmait déjà en 2018 lors de la sortie de son album "Ce soir on sort", que c’était celui du renouveau. Il s’y était renouvelé musicalement et y abordait le thème du vivre ensemble.

Les billets pour la tournée seront mis en vente à partir du vendredi 17 mars.