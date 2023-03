Léonard de Vinci était le fils d'une esclave et n'était qu'à moitié italien, selon de nouvelles recherches

La mère de Léonard, Caterina, était une esclave circassienne enlevée de sa maison dans les montagnes du Caucase, vendue et revendue plusieurs fois

Léonard de Vinci, l'un des plus grands artistes de la Renaissance italienne, n'était qu'à moitié italien car sa mère était une esclave du Caucase, selon un document récemment retrouvé aux Archives d'État de Florence. Le document a été localisé dans les archives par Carlo Vecce, professeur à l'Université de Naples, spécialiste de Léonard de Vinci.

La mère de Léonard, Caterina, était une esclave circassienne enlevée de sa maison dans les montagnes du Caucase, vendue et revendue plusieurs fois à Constantinople, puis à Venise, avant d'arriver à Florence", a déclaré Carlo Vecce. Dans la ville italienne, elle a rencontré un jeune notaire, Piero da Vinci avec qui elle a eu un fils, Léonard.

Le document trouvé par le spécialiste est daté de 1452, l'année de naissance de Léonard de Vinci, et a été rédigé par le père du grand maître lui-même. Il s'agit d'un document légal d'émancipation de Caterina, "pour qu'elle retrouve sa liberté et sa dignité humaine". Cette affirmation change radicalement la perspective sur Léonard de Vinci, dont on pensait jusqu’à présent que sa mère, Caterina di Meo Lippi, était une paysanne toscane.

Pour certains, l'idée que l'incarnation de l'homme de la Renaissance soit le fruit d'une telle union est trop belle pour être vraie. Mais Paolo Galluzzi, historien de de Vinci et membre de la prestigieuse académie scientifique des Lincei à Rome, a déclaré qu'elle était "de loin la plus convaincante", même si un doute persistera toujours en l’absence de test ADN.

JEAN-PIERRE MULLER (AFP/Archives) Le chef d'œuvre de Léonard de Vinci "La Joconde" exposé au musée du Louvre à Paris

Outre La Joconde, ses autres œuvres comprennent le célèbre tableau de la Cène, qui représente le dernier repas de Jésus-Christ avec ses disciples avant sa crucifixion, ou L'homme de Vitruve, un dessin représentant un homme nu dans deux positions superposées. Léonard de Vinci est également célèbre pour ses exploits en anatomie, génie civil, musique, architecture, sculpture et machines militaires.