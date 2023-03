Quentin Tarantino va tourner ce qui devrait être son dernier film

Le dixième film du réalisateur installé à Tel Aviv devrait s'appeler "The Movie Critic" et sera centré sur Pauline Kael, une critique de cinéma des années 70

Quentin Tarantino vient de donner quelques détails sur son prochain film, qui devrait être, selon lui, son dernier. Selon The Hollywood Reporter, le réalisateur, qui a percé dans les années 90 avec "Reservoir Dogs" et "Pulp Fiction", a déjà terminé le scénario de son nouveau film. Le film se déroulerait à Los Angeles à la fin des années 70 et serait centré sur un personnage féminin.

Le Hollywood Reporter, qui dit se baser sur des sources fiables, avance que le scénario est inspiré de la vie de Pauline Kael, l’une des critiques les plus influentes de l’histoire du cinéma. Intitulé provisoirement "The Movie Critic", le projet sera soumis aux studios dès la semaine prochaine, et le tournage aura lieu l'automne prochain, toujours selon le magazine spécialisé.

Tarantino a déclaré à plusieurs reprises qu'il avait l'intention de prendre sa retraite soit à 60 ans, soit après avoir réalisé un maximum de 10 films. Or il fêtera son passage à la soixantaine à la fin du mois et ce prochain long-métrage serait le dixième de sa filmographie. Reste à voir si Tarantino tiendra sa parole. Ces dernières années, il a en effet évoqué à plusieurs reprises sa volonté de réaliser un troisième volet de sa saga "Kill Bill", laissant entendre qu'il se déroulerait des années plus tard et qu'il impliquerait de nouveaux personnages.

AMY SUSSMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Quentin Tarantino et Daniella Pick à la 80e cérémonie annuelle des Golden Globe Awards au Beverly Hilton le 10 janvier 2023 à Beverly Hills, en Californie, USA

Quentin Tarantino vit une grande partie de l'année à Tel Aviv, en Israël, où il vit le parfait amour avec son épouse, la chanteuse israélienne Daniella Pick, avec qui il a deux enfants.