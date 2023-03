Colloque : De Gaulle, les Juifs et l’Etat d’Israël

Pour éclaircir et réfléchir à ces rapports complexes, un colloque consacré à « De Gaulle, les Juifs et l’Etat d’Israël » se déroulera deux jours en Israël

Le Général de Gaulle est connu pour son ambiguïté vis-à-vis des juifs et d'Israël. Tout d’abord « ami et allié », le Général avait ensuite laissé planer « le temps du soupçon », selon la formule de Raymond Aron. Pour éclaircir et réfléchir à ces rapports complexes, un colloque consacré à « De Gaulle, les Juifs et l’Etat d’Israël » se déroulera deux jours en Israël, le 19 mars à l’Open University, et le 20 mars au Campus Francophone de Netanya, en présence d’Hervé Gaymard, président de la Fondation Charles de Gaulle.

A travers les contributions de chercheurs et universitaires venant de France et d’Israël (Elie Barnavi, Denis Charbit, Samy Cohen, etc), ces trois journées doivent permettre de mieux comprendre l'évolution de la pensée du général de Gaulle à l’égard d’Israël, son impact sur les relations bilatérales entre la France et l’Etat hébreu au cours de la seconde moitié du XXème siècle et leurs enseignements pour le présent et l’avenir géopolitiques de la région.

Organisé avec le soutien de l’Institut français d’Israël, le colloque se tiendra sous le patronage de l’ambassadeur de France.