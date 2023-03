Gastronomie : le chef israélien Assaf Granit invité de Top Chef France

C’est la première fois en quatorze ans d’émission qu’un chef cuisinier israélien est invité à proposer une épreuve de Top Chef France

Mercredi était diffusé, sur M6, le troisième épisode de la quatorzième saison du show culinaire Top Chef France. Les quatre candidats qui ne s’étaient pas qualifiés à l’issue de la première épreuve se sont affrontés sur un thème proposé par le chef étoilé israélien : le kebab, deuxième sandwich préféré des Français. Assaf Granit, amateur de shawarma comme tout bon Israélien, a fait du kebab un de ses plats signature en version gastronomique dans son restaurant étoilé parisien Shabour.

L’épreuve imposée par le chef israélien aux candidats consistait à reprendre les principaux ingrédients du kebab traditionnel, à savoir, le pain, une grillade et la sauce et à en faire un plat gastronomique. Le kebab gastronomique du chef consiste à insérer dans une pita roulée, une brochette d’agneau épicée comme un shawarma, mixée avec de la tehina (pâte de sésame) et cuite à la plancha. Son plat ressemble ensuite "à un tableau", où sont délicatement déposés des points de sauces : aïoli, tapenade, sauce à la roquette et une dernière, à base de tomates, d'oignons, d'ail et de vanille.

C’est la première fois en quatorze ans d’émission qu’un chef cuisinier israélien est invité à proposer une épreuve de Top Chef France. Assaf Granit est d’ailleurs le seul chef israélien à être étoilé au Michelin en France, avec son restaurant parisien "Shabour". Il a conservé son étoile pour la troisième année consécutive.

Né à Jérusalem et à la tête d’une dizaine de restaurants dans le monde, Assaf Granit est sans conteste la star de la cuisine israélienne. Il est le pendant israélien de Gordon Ramsey au Royaume-Uni et en Amérique du Nord et de Philippe Etchebest en France. Il a en effet participé à la version israélienne de Top Chef et est le visage du "Cauchemar en cuisine" de l’État hébreu. Assaf Granit vient par ailleurs d’être nommé chef cuisiner pour la compagnie aérienne israélienne El Al.