Le festival international "Séries Mania", consacré aux séries télévisées du monde entier, s’ouvre ce vendredi à Lille dans le nord de la France, et durera jusqu’au 24 mars. La série israélienne "Gouf Shlishi" (A body that works en anglais) a été sélectionnée parmi 396 séries de 62 pays à travers le monde dans la catégorie Panorama international. "Shamaim Adumim" (Red Skies en anglais), autre série israélienne, concourt dans la catégorie Compétition internationale.

Dans "Gouf Shlishi", une femme (l'actrice Rotem Sela) rêve de devenir mère, mais ne peut mener de grossesse à terme. Une autre femme, à court d’argent, peut porter la vie à sa place. Leur désespoir les unit, mais cette transaction est loin d’être simple. Avec dans le rôle du père Yehuda Levi, primé à Séries Mania 2022.

Dans "Shamaim Adumim", Ali, un Palestinien, et Sa’ar, un Israélien, amis d’enfance, ont grandi dans les rues de Jérusalem. Mais lorsque la deuxième Intifada éclate, les deux amis se retrouvent chacun dans un camp opposé. Jenny, une journaliste de guerre américaine qui les aime tous les deux depuis l'âge de 16 ans va devoir choisir son camp. "Shamaim Adumim" est la première série co-écrite par une équipe mixte israélo-palestinienne, dont les auteurs de "No Man’s Land" et le réalisateur des "Shtisel".

Quinze prix sont remis chaque année lors de la cérémonie de clôture du festival et des jurés israéliens participent aux votes. Le comédien Yehuda Levi sera membre du jury qui décernera les prix de la compétition internationale et le journaliste de Haaretz Adrian Hennigan, en compagnie de ses pairs de la presse internationale, aura pour mission de désigner la meilleure série française.

Yes studio Yehuda Levi dans Fire dance

En 2022, Yehuda Levi a été sacré meilleur acteur par le Grand Prix du festival Séries Mania pour son rôle dans la série en 8 épisodes "Fire Dance", produite par Yes Studios et réalisée par Rama Burstein, sur la communauté des ultra-orthodoxes. L’actrice vedette des "Shtisel" et "Unorthodox", Shira Haas, était membre du jury de la compétition internationale.