Bialik, les juifs de Tunisie et une série sur Léonard Cohen, c’est ce soir dans Culture

L'invité est l’artiste peintre graphiste Piotr Barsony

A l’heure où Israël est dangereusement secoué dans ses fondamentaux, retour sur les grandes figures qui ont façonné l’Etat hébreu. Celles qui lui ont donné un souffle moderne, ouvert avant sa création. Et c’est Nahman Bialik qui s’impose. Intellectuel, poète, on célèbre ses 150 ans anniversaire, on verra ce qu’il a fait pour le pays.

Au sommaire également les Juifs de Tunisie. A la faveur de la sortie du VCP Livre de Michèle Fitoussi “ la famille de pantin” chez Stock, on fera un point sur l’histoire, l’errance, la francité VDO Et le patrimoine des Tunisiens et comment tout cela est revisité, réapproprié aujourd’hui par la jeunesse. Ce sera le dossier dans la 2eme partie de Culture.

Notre invité est iconoclaste, sans tabou, sans filtre, sans Dieu ni maître, ni parti politique. C’est l’artiste peintre graphiste Piotr Barsony. On lui doit le fameux livre pour enfant :”Papa porte une robe” qui avait fait s’étranger Zemmour Le Pen et Boutin entre autres en 2013. Le voilà avec une nouvelle BD tellement punk et à contre-courant de tout que c’en est un enchantement . “ l’homme idéal” manuel anti woke, anti moral, anti pensée unique. Bref notre itw idéale.

On parlera série télé. Avant le lancement du fameux Séries Mania à Lille , mi mars , on a envie de revenir sur une série qui nous fait baver de désir. Celle qui raconte le voyage de Léonard Cohen en Israël en 1973, Il avait fait une tournée dans le Sinaï afin de remonter le moral des troupes israéliennes. Zéro images d’époque. Et pourtant la série Who by Fire est en marche sous la production de keshet international.

Et puis de l’art avec la toute nouvelle expo solo de Daniel Enkaoua à Tel Aviv, ses flous, ses troubles, ses disparitions..On l’aime bien cet artiste.