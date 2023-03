L'acteur américain Lance Reddick décède à 60 ans

Sa mort serait d'origine "naturelle"

Le célèbre acteur américain Lance Reddick, connu entre autres pour son rôle de policier dans la série "The Wire", est décédé vendredi à l'âge de 60 ans.

L'acteur qui avait également joué dans les films d'action avec Keanu Reeves, a été retrouvé mort à son domicile de Los Angeles, dans le quartier de Studio City. Son décès serait d'origine "naturelle".

Mat Hayward (Getty/AFP/File) Lance Reddick, voix du commandant Zavala dans 'Destiny', Pete Parsons, COO de Bungie, et l'acteur Joe Manganiello assistent au lancement du jeu 'Destiny' à Seattle, Washington

Il était également connu pour avoir incarné le détective Johnny Basil dans Oz (1997-2003), Matthew Abaddon dans Lost (2004-2010) et Albert Wesker dans la série Netflix Resident Evil (2022).

Des hommages ont été rendus à sa mémoire par des collègues et amis, dont les co-stars de The Wire, Wendell Pierce et Isiah Whitlock Jr., et le créateur de la série, David Simon; ainsi que ses co-stars de John Wick, Keanu Reeves et Ian McShane.