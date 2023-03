"Salade grecque", portrait de la jeunesse 20 ans après "L'Auberge espagnole"

Suite très attendue de "L'Auberge espagnole", la série "Salade grecque" dresse le portrait d'une jeunesse moins insouciante et plus engagée qu'il y a 20 ans

Les festivaliers de Séries Mania ont pu déguster vendredi soir à Lille les deux premiers des huit épisodes de Salade grecque, la suite de "l'Auberge espagnole", film culte de Klapisch de 2002. La série devrait arriver sur Amazon Prime Vidéo, le 14 avril. Sollicité il y a quatre ans par la plateforme américaine pour adapter et moderniser son film culte, Cédric Klapisch a préféré se lancer dans une suite, tout en mettant au second plan ses héros d'origine.

Après Barcelone, Saint-Pétersbourg ("Les poupées russes") et New York ("Casse-tête chinois"), où leurs parents tenaient le haut de l'affiche, c'est donc dans la capitale grecque que l'on retrouve leurs enfants, Tom (Aliocha Schneider), 26 ans, et sa soeur Mia (Megan Northam), 22 ans, à la faveur d'un héritage immobilier après le décès de leur grand-père. Alors que leurs divergences compliquent le partage de leur patrimoine, ils sont amenés à cohabiter avec des jeunes issus des quatre coins du Vieux Continent... comme leurs parents 20 ans plus tôt.

Mais "beaucoup de choses ont changé" depuis "les années 2000, une époque d'euphorie", où l'idée européenne était "enthousiasmante", a expliqué Cédric Klapisch samedi, lors d'un point presse à Lille. "Il y a eu la crise économique, le Brexit, la guerre en Ukraine, le Covid. (...) L'Europe est toujours mise en danger, fragilisée", a ajouté le réalisateur. "Quand j'ai fait le casting des scénaristes - j'en ai vu une quinzaine -, quand je posais la question : c'est quoi la thématique importante pour vous ?, ils m'ont tous dit: La crise migratoire", raconte Cédric Klapisch.

D'où l'idée des scénaristes de situer leur histoire en Grèce, "symbole de ce qui a été dysfonctionnel en Europe" depuis deux décennies, a ainsi estimé le co-auteur de la série, Thomas Colineau. "Salade grecque" n'en conserve pas moins les ingrédients festifs qui ont fait le succès de la trilogie d'origine: vie en collectivité, mélange des cultures... sur une bande-originale toujours signée Loïk Dury.