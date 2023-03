Madonna fait un clin d'œil au remix de son discours des Grammys par un artiste israélien

Elle a partagé sur Instagram une vidéo d'Asaf Goren qui utilise des extraits de son discours pour en faire un titre de rap

Madonna a partagé lundi avec ses 18 millions d'abonnés sur Instagram une chanson rap de la star de télé-réalité et chanteur israélien Asaf Goren, qui reprend des extraits de son discours qui avait fait sensation lors de la dernière cérémonie des Grammy Awards.

La chanteuse de "Like a Prayer" a partagé la vidéo avec une légende disant "If they call you dangerous", une phrase de son discours utilisée dans la chanson, et un emoj.

Le clip a recueilli plus de 65 000 likes en moins de deux jours, et les fans de la chanteuse ont couvert Asaf Goren d'éloges, certains appelant à adapter le morceau, qui dure moins d'une minute, pour en faire une chanson à part entière.

Goren a mis en ligne la vidéo lundi et a écrit : "Fans de Madonna, où êtes-vous ? Une nouvelle chanson avec la reine".

Le chanteur israélien est principalement connu pour ses apparitions dans la série télévisée américaine RuPaul's Drag Race en tant que membre de l'ensemble de mannequins masculins légèrement vêtus, connu sous le nom de Pit Crew, mais Goren a également publié des chansons sous le nom de scène XTRDNRY et mis en ligne de courts clips dans lesquels il rappe et chante sur des sons variés.

Asaf Goren a également participé au clip du titre "Make me" de Britney Spears en 2016.