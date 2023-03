L'actrice israélienne Liraz Charhi au casting d'une série américaine sur les gladiateurs

La star de la série "Téhéran" côtoiera le légendaire acteur britannique Anthony Hopkins dans la série "Those About to Die" de Roland Emmerich

L'actrice israélienne Liraz Charhi a été choisie pour jouer dans l'ambitieuse série télévisée "Those About to Die" du réalisateur germano-américain Roland Emmerich sur le monde des gladiateurs, aux côtés du légendaire acteur britannique Anthony Hopkins. La série, qui sera disponible sur Peacock, le service de streaming de la chaîne NBC, explorera les aspects sombres et inconnus des combats de gladiateurs dans la Rome antique. Liraz Charhi, star de la série israélienne à succès "Téhéran", jouera le rôle de Bérénice, reine des Judéens conquis. La série est basée sur le roman de 1958 du même nom, écrit par le romancier américain Daniel P. Mannix. Le livre, qui s'appuie sur des documents authentiques de l'époque romaine, a servi de base au film Gladiator de Ridley Scott, avec Russell Crowe. Le scénario de la série a été écrit par le scénariste américain Robert Rodat, à qui l'on doit l'écriture du film "Il faut sauver le soldat Ryan" de Steven Spielberg. La série, qui se tourne actuellement dans les studios de Cinecittà TV à Rome, mettra également en scène Iwan Rheon, qui a joué le diabolique lord Ramsay Bolton dans "Game of Thrones", et l'acteur britannique Rupert Penry Jones, qui a joué le maire de Gotham dans l'adaptation de Batman en 2020. https://twitter.com/i/web/status/1636003928771895302 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences . Liraz Charhi, fille d'immigrés juifs iraniens, est également chanteuse et ses collaborations musicales avec des musiciens iraniens ont été associées à la récente vague de protestations contre le régime islamique de Téhéran.