Israël/Archéologie : une mosaïque rare découverte à Sepphoris

Un sol en mosaïque rare découvert près du réservoir d'eau du Parc national de Sepphoris (Tsipori en Hébreu), en Galilée, il y a une trentaine d’années, fait actuellement l'objet d'un processus de conservation. Elle rejoint de nombreuses autre découvertes archéologiques telles que des architectures d’intérieur dans un état de préservation unique, des citernes d'eau ou plusieurs autres mosaïques, visibles par les visiteurs du parc.

Nature and Parks Authority Mosaïque à Sepphoris

Zvika Tzuk, l’archéologue de l'Autorité de la nature et des parcs qui l’a découvert décrit la mosaïque comme une réalisation de "grande qualité". "À environ 100 mètres au nord de l'extrémité ouest du réservoir, l'angle sud-est d'un sol en mosaïque a été exposé", indique-t-il. "Elle est composée d’un tapis central avec des fleurs rouges et roses, bordé par un encadrement de bandes noires, rouges et blanches", poursuit l’archéologue.

Nature and Parks Authority Mosaïque à Sepphoris

"À l’intérieur de l’encadrement se trouvent des médaillons représentant des oiseaux, des poissons, des grappes de raisin, des vignes, des feuilles de vigne, des cerises, des fleurs et des croix". "La similitude de ce sol avec la mosaïque d'une église similaire découverte à Nahariya permet de le dater du 6e siècle de notre ère. Cette mosaïque était probablement le sol d’une église ou d’un monument funéraire chrétien", explique Zvika Tzuk.

Nature and Parks Authority Mosaïque à Sepphoris

"Environ 65 000 chrétiens visitent le site chaque année, soit environ 40 % de tous les visiteurs", indique la directrice du parc national de Sepphoris, Meital Roizer Aaron. Les vestiges d’une cathédrale de l’époque des croisés peuvent également être admirée dans le parc. "La mosaïque, l’église et les tombes découvertes peuvent être un levier pour le tourisme chrétien notamment grâce à la proximité du parc avec Nazareth et Kfar Cana et d'autres sites chrétiens importants", conclut-elle.