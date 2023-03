La série télévisée originale basée sur la série japonaise "Super Sentai", a été créée par les producteurs israéliens Haim Saban et Shuki Levy

En 1993, les Mighty Morphin Power Rangers ont fait découvrir à toute une génération un groupe de héros hauts en couleur. Depuis, la franchise Power Rangers s'est étendue sur 29 saisons, avec son lot de figurines, de jeux-vidéos et de films. Aujourd'hui, à l'approche du 30e anniversaire, une partie des Rangers originaux s'associe à certains de leurs successeurs pour une émission spéciale scénarisée, Mighty Morphin Power Rangers : Once & Always qui sera diffusée le 19 avril.sur Netflix.

30 ans après que le sage et puissant Zordon a formé les "Mighty Morphin Power Rangers", l'équipe de héros colorés se retrouve face à une menace familière du passé. Au milieu d'une crise mondiale, ils devront affronter Rita Repulsa, l'antagoniste mythique de la série, et sont appelés une fois de plus à être les héros dont le monde a besoin. "Ranger un jour, Ranger toujours."

La bande-annonce a présenté le nouveau personnage Minh Kwan, la fille de Yellow Ranger Trini Kwan. Thuy Trang, qui incarnait le Yellow Ranger dans la série originale, est décédé en 2001 des suites d’un accident de voiture. Les créateurs ont choisi d’écrire dans la mort de Trini, avec Minh de Kersh révélant qu’elle est morte aux mains de Rita Repulsa, le nouvel antagoniste principal de cet épisode spécial.

La série télévisée originale basée sur la série japonaise "Super Sentai", a été créée par les producteurs israéliens Haim Saban et Shuki Levy et a également été diffusée en Israël. Depuis lors, 27 saisons de renouvellement ont été produites pour la franchise à succès et même trois films.