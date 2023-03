Les premières photos de Lady Gaga en Harley Quinn sur le tournage de "Joker 2"

Zazie Beets, Brendan Gleeson et Catherine Keener joueront également dans la suite de "Joker"

Des photos du tournage de "Joker: Folie à Deux" - la suite du célèbre film "Joker" sorti en 2019, publiées samedi montrent la chanteuse et actrice Lady Gaga en Harley Quinn.

Le film, dans lequel Gaga collabore avec l'acteur Joaquin Phoenix et le réalisateur Todd Phillips qui ont déjà travaillé ensemble sur "Joker", ne devrait sortir que dans un an et demi, en octobre 2024.

Les photos prises à New York montrent Lady Gaga sur les marches de l'hôtel de ville entourée de centaines de figurants appelant à la libération de Joker de prison. Avec le tournage du nouveau film, Gaga remplace officiellement l'actrice Margot Robbie. Elle incarne la psy qui tombe amoureuse de Joker.

KENA BETANCUR / AFP Lady Gaga

Zazie Beets, Brendan Gleeson et Catherine Keener joueront également dans la suite de "Joker". Cette fois, le thriller psychologique devrait également être une comédie musicale.

"Joker", réalisé par Todd Phillips, raconte, dans une histoire originale, la transformation d'Arthur Fleck en Joker, un dangereux tueur psychopathe qui deviendra, par la suite, le plus grand ennemi de Batman.

Todd Phillips a coécrit le scénario avec Scott Silver. Ils se sont inspirés des études de personnages des années 1970 et des films de Martin Scorsese (en particulier Taxi Driver et La Valse des pantins), qui était initialement attaché au projet en tant que producteur.