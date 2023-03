Réforme : Shlomo Artzi renonce au prix Israël en raison des divisions dans le pays

"Le prix d'Israël que je souhaite le plus pour nous et pour moi-même est l'Israël bien-aimé et démocratique que j'ai servi toute ma vie"

Le prix Israël du chanteur en langue hébraïque sera finalement décerné à Daklon (Yossi Levy de son vrai nom), et non pas à Shlomo Artzi comme prévu initialement. Cette décision a été prise après que ce dernier a annoncé dimanche qu'il renonçait à recevoir ce prix en raison des divisions actuelles au sein de la société israélienne.

"Je suis très reconnaissant au comité du Prix Israël d'avoir voulu me décerner le prix dans le domaine du chanteur en hébreu. C'est un grand honneur pour moi en tant qu'artiste. Mais à l'heure actuelle, alors que notre pays est blessé et divisé, je sens qu'il m'est difficile de recevoir ce prix et c'est avec tristesse que j'y renonce", a déclaré Shlomo Artzi dans un communiqué.

"Je tremble de tout mon corps et de mon âme parce que je suis plein d'inquiétude à propos de la division dans laquelle nous sommes tombés. S'il vous plaît, arrêtez et discutez, et le pays retrouvera son calme", a poursuivi le chanteur de 73 ans, concluant : " Le prix d'Israël que je souhaite le plus pour nous et pour moi-même est l'Israël bien-aimé et démocratique que j'ai servi toute ma vie, dans lequel j'ai grandi et dans lequel j'ai élevé mes enfants et petits-enfants."

Moshe Shai/Flash90 Les chanteurs israéliens Avihu Medina (gauche ) et Daklon (droite) dans les années 80

Daklon, $agé de 79 ans, est né à Tel-Aviv de parents juifs immigrés du Yémen. L'artiste a commencé sa carrière musicale à l'âge de 11 ans lorsque son professeur l'a envoyé faire un spot pour une émission de radio de musique religieuse. "Ils ont enregistré l'émission le mercredi sur l'un de ces gros magnétophones et ils l'ont diffusée le vendredi. Nous nous sommes tous assis autour de la radio pour l'écouter à la maison. Mes parents étaient si fiers de moi. J'étais une superstar locale", a raconté le chanteur.

Daklon a d'abord été inspiré par le chanteur d'origine marocaine Joe Amar à la fin des années 1950. Mais sa carrière a véritablement été lancée lorsqu'il a repris des chansons grecques et indiennes très populaires en Israël à l'époque, en y ajoutant des mots en hébreu. Par la suite, il s'est rendu célèbre notamment pour ses performances avec les virtuoses yéménites Haim Moshe et Avihu Medina.

Les chansons de Daklon ont généralement pour thème son amour pour la terre et le Dieu d'Israël. Sa musique puise dans des siècles de poésie hébraïque et dans les traditions musicales des Juifs yéménites.

"Par sa poésie, Daklon a donné une touche unique au chanteur en hébreu qui reflète sa personnalité unique", a expliqué le comité du prix. "Daklon est connu pour sa personnalité agréable et humble et est adoré dans toutes les couches de la société israélienne. Il est également apprécié et imité par nombre d'autres artistes."