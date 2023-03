Millie Bobbi Brown de la série "Stranger Things" va publier son premier roman

"Ce livre est très personnel et cher à mon cœur"

Millie Bobbi Brown, actrice de la série à succès Stranger Things, a annoncé la publication de son premier roman en septembre aux Etats-Unis, inspiré d'une tragédie à laquelle sa grand-mère a survécu lors de la Seconde Guerre mondiale.

Intitulé Nineteen Steps, le livre met en scène Nellie Morris, une jeune londonienne employée de mairie qui tombe amoureuse d'un soldat américain posté au Royaume-Uni durant la guerre. Le récit revient notamment sur une bousculade dramatique qui s'est réellement produite le 3 mars 1943 dans une station de métro du quartier de Bethnal Green à l'est de Londres qui servait d'abri anti-bombes. Le mouvement de foule auquel a survécu Ruth, la grand-mère de Millie Bobbi Brown, a fait au total 173 morts.

"Ce livre est très personnel et cher à mon cœur. J'ai grandi en écoutant les histoires de ma grand-mère et je me sens honorée de les maintenir en vie grâce à ce roman", a déclaré l'actrice britannique de 19 ans dans un communiqué publié par son éditeur, Harper Collins.

Millie Bobbi Brown entamera prochainement le tournage de la cinquième et dernière saison de Stranger Things, une série Netflix dont l'intrigue, qui se déroule dans les années 1980, est centrée sur les habitants de la petite ville fictive de Hawkins, dans l'Indiana, alors qu'ils sont en proie à une dimension alternative hostile connue sous le nom de "Upside Down", après qu'une installation d'expérimentation humaine à proximité a ouvert une passerelle entre l'Upside Down et le monde normal.