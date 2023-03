Un magazine Culture spécial séries, à voir toute la semaine, sur i24NEWS

On parlera aussi cinéma, avec un film israélien qui croule sous les prix, "Valeria Is Getting married", encore nominé au dernier festival du film de Miami

Dans Culture, cette semaine, un focus particulier sur une femme qui a vu sa vie sauvée et qui a sauvé des vies grâce aux livres. Dita Kraus ! Nous avons réussi à la rencontrer chez elle à Netanya car celle que l’on surnommé la bibliothécaire d’Auschwitz passe son temps entre la Tchécoslovaquie et Israël. C’est l’une des toutes dernières témoins du camp de Terezin.

Au sommaire, également, rencontre avec un musicien qu’on a envie de vous faire découvrir en Culture: le pianiste Jérémy Hababou. D’abord, parce qu'il sort son 3e album, ensuite parce que, de Gad Elmaleh aux grands films français, il apporte sa patte délicate aux meilleurs et que, enfin, en ce mois de mars, ses concerts sont un enchantement.

On parlera cinéma avec ce film israélien qui croule sous les prix Valeria Is Getting married encore nominé au dernier festival du film de Miami. l histoire de mariage arrangé entre des ukrainiens et des israéliens; Et puis focus photos avec le travail de Myriam Tanguy au cours de nombreux voyages, elle a suivi la communauté juive du Yémen avant et après son départ pour Israël.

Et puis, dans une deuxième partie, rendez-vous à Lille, au Nord de la France, pas très loin de la frontière belge. C’est joli comme tout, il y a des rues pavées, des maisons en brique, à colombage, des verrières. Lille qui était une place marchande des Flandres françaises au 17e siècle est devenue aujourd’hui l’épicentre de la Séries Mania.

Alors évidemment, les séries c’est pas neuf, vos parents vos grands parents ont connu Thierry La Fronde, La Demoiselle d’Avignon, les Saintes Chéries, Les Feux de l’Amour bien sur, mais ce qui change aujourd’hui ce sont les plates formes, les formats et surtout le fait que les séries viennent de partout et notamment d'Israël.

Dans ce journal avec Antoine Suatton et toute l'équipe Culture on va vous montrer les nouvelles séries israéliennes Innermost, Red Sky, A body That works, et les autres bien sûr. Bienvenue à la nouvelle édition de Série Mania à Lille !