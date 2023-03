Israel Pars TV, la chaîne israélienne qui combat le régime iranien

"Certains Iraniens nous demandent de parler à Benjamin Netanyahou et Yaïr Lapid afin qu'ils leur viennent en aide"

Depuis son petit appartement situé dans le centre d'Israël, Parisa Daniel s'efforce de contribuer à faire bouger les choses en Iran. Avec l'aide d'un autre Israélien d'origine iranienne du nom de Kamiran Aviv, elle a créé en 2016 Israel Pars TV, une chaîne de télévision en ligne qui diffuse en persan à destination des Iraniens partout dans le monde. Au programme, des émissions et des entretiens qui dénoncent le régime en place.

Née à Shiraz en Iran au sein d'une famille juive, Parisa a dû affronter de nombreuses épreuves au cours de sa vie. Forcée à épouser un homme dont elle ne voulait pas à l'âge de 17 ans, elle a ensuite milité contre le régime, devenant une véritable cible pour les autorités. "On m'a mise en prison puis on m'a relâchée en m'interdisant de quitter le pays. J'ai alors déménagé à Téhéran où j'ai vécu pendant trois mois sous une fausse identité. J'étais seule, personne ne savait où je me trouvais. Je n'avais pas non plus d'argent car les autorités avaient bloqué mon compte", raconte-t-elle.

En 2014, Parisa réussit malgré tout à s'enfuir du pays avec ses deux filles en traversant la frontière avec l'Afghanistan sous une tempête de neige. Elle est ensuite arrivée en Israël où elle a trouvé du travail dans un supermarché. Un répit de courte durée puisqu'un an et demi plus tard, on lui a diagnostiqué un cancer du sein métastasé à un stade particulièrement avancé.

"Les médecins m'ont dit qu'il était trop tard, et qu'on ne pouvait plus rien faire pour moi. Mais je ne me suis pas découragée. Je me suis promis de ne pas mourir avant d'avoir vu le régime iranien tomber. Mon heure n'était pas encore arrivée", dit-elle.

C'est peu de temps après, en 2016, alors qu'elle était en rémission, qu'elle a créé Israel Pars TV. Elle affirme que l'impact de la chaîne n'a jamais été aussi fort que depuis le début des protestations anti-régime déclenchées en septembre par la mort de Mahsa Amini. Parisa Daniel et son collègue reçoivent ainsi de plus en plus d'appels à l'aide.

"Certains Iraniens me demandent par exemple de parler à Benjamin Netanyahou et Yaïr Lapid afin qu'ils leur viennent en aide. Beaucoup, dont des Iraniens non-juifs, disent également vouloir immigrer en Israël", relate Parisa. D'autres Iraniens basés notamment à Téhéran lui envoient des messages pour la féliciter de son combat même depuis un pays éloigné comme Israël.

Selon elle, 90 % des citoyens d'Iran ne veulent plus être religieux et opteraient pour une vie séculaire si le régime tombait. " Leur foi se porte sur Cyrus, le roi perse qui régnait en 580 avant notre ère, et ils maudissent le prophète Mahomet. Ils ont le sentiment que le régime leur a menti et les a trahis. Au plus fort des manifestations, certains étaient dans la rue jour et nuit. Ils m'appelaient alors qu'ils étaient en train de fabriquer des cocktails Molotov et disaient qu'ils étaient prêts à mourir pour que le régime tombe", dit-elle.