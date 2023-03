Deux séries israéliennes en compétition au Festival Canneseries

Lior Raz de la série "Fauda" fera partie du jury

Deux séries israéliennes seront en compétition à Cannesseries, le prestigieux Festival international des séries de Cannes. Les heureuses élues sont "Cordroy" produite par HOT et "Carthage" produite par Kan 11. Lior Raz, acteur phare de la série israélienne Fauda a en outre été choisi pour faire partie du jury.

"Cordroy", sortie la semaine dernière sur le petit écran, a été créée par la réalisatrice et scénariste Hadas Ben Aroya, à l'origine du film primé "Des gens qui ne sont pas moi". La série met en vedette Der Zozovsky, Eric Berman, Niver Mader et Danny Rupp.

Basée sur des évènements historiques, la série "Carthage" raconte le parcours d' Eliyahu Levy, comédien à succès en Palestine mandataire en 1942, déporté par les Britanniques vers le camp de concentration de "Carthage" en Afrique, où il a été emprisonné avec des clandestins juifs et des criminels nazis. Elle met en scène les acteurs Uri Gov, Rashef Levy, Yaakov Zeda-Daniel, Henry David et Oliver Buchner.

Le grand prix du Festival 2022 avait été décerné à la série israélienne "Zero Hour", également produite par Kan 11.

Canneseries, qui met en compétition des séries télévisées du monde entier, se tiendra du 14 au 19 avril. Il est considéré comme l'un des événements les plus importants de l'industrie télévisuelle.

L'autre grand festival français des séries, Séries Mania, qui s'est tenu ce mois-ci à Lille, a également mis à l'honneur Israël en décernant son Prix international de la meilleure actrice à Rotem Sela et Gal Malka pour "A Body That Works", et celui du meilleur acteur à Eran Naim pour "Innermost".