Musique : la chanteuse Taylor Swift remporte les iHeartRadio Music Awards

La cérémonie, qui s'est déroulée au Dolby Hall de Los Angeles, était animée par le chanteur et compositeur Lenny Kravitz

La plus grande société de radio des États-Unis, "i-Heart Radio", a tenu mardi sa dixième cérémonie de remise des prix de la musique et la pop star Taylor Swift est sortie grande gagnante en remportant six prix sur les huit pour lesquels elle était nominée.

Outre les prix de la chanson de l'année et de l'album pop de l'année qu'elle a remportés, Swift a également reçu le prix de l'artiste de l'année.

Dans son discours, la chanteuse a déclaré qu'elle avait pris de mauvaises décisions dans le passé, mais qu'elles l'avaient amenée à en prendre de meilleures par la suite. Selon elle, l'une des meilleures décisions qu'elle ait prises est de soutenir publiquement la communauté gay et la lutte pour ses droits.

Terry Wyatt/Getty Images/AFP Taylor Swift

La cérémonie, qui s'est déroulée au Dolby Hall de Los Angeles, était animée par le chanteur et compositeur Lenny Kravitz.

Pink, qui a remporté l'Icon Award, Kelly Carlson, Pat Benatar et Neil Giraldo, les artistes country Cody Johnson et Keith Urban, le chanteur Mooney Long et le rappeur Lato étaient également présents sur scène.

Taylor Alison Swift est une autrice-compositrice-interprète et actrice américaine. La sortie de son premier album intitulé Taylor Swift en 2006 a rapidement fait d'elle une star de la musique country. Sa chanson Tim McGraw a marqué son premier succès dans le top 40 alors qu'elle n'avait que seize ans. Elle devient rapidement, grâce à Our Song, la plus jeune artiste à avoir un single — qu'elle a elle-même écrit et composé — en tête des classements musicaux.