Rencontre avec Dita Kraus, la bibliothécaire d'Auschwitz

Dita Kraus a sauvé les livres et les livres l'ont sauvée

Dita Kraus est connue comme "la bibliothécaire d'Auschwitz". Aujourd'hui âgée de 93 ans, cette survivante de l'horreur partage sa vie entre Israël et la République tchèque pour témoigner, inlassablement, alors qu'elle est l'une des dernières voix à pouvoir encore résonner. C'est entre deux voyages qu'elle a reçu l'équipe du magazine Culture dans son appartement de Netanya, pour évoquer son incroyable destin, celle d'une adolescente juive prisonnière des camps nazis, qui a été sauvée grâce à l'art et la littérature.

Cette fille unique, qui menait une vie de "petits bourgeois" - selon ses termes - avec ses parents à Prague, n'a que dix ans quand sa Tchécoslovaquie natale est envahie par l'Allemagne nazie. Très vite son père est licencié, les Juifs sont dépossédés de leurs biens et forcés à porter l'étoile jaune. Déportée à Theresienstadt en 1942, elle est ensuite transférée à Auschwitz en décembre 1943. "La vie, dès lors, n'avait plus de sens. Ils ont tout fait pour qu'on cesse de vivre", dit-elle.

Son salut, elle le devra à Freddy Hirsch, un éducateur sportif sioniste avant l'heure, qu'elle connaissait déjà pour l'avoir rencontré à Prague quelques années plus tôt. Charismatique et persuasif, celui-ci convainc le responsable du camp d'allouer aux centaines d'enfants de moins de 14 ans un bâtiment à Birkenau, au sein du bloc spécifique occupé par des familles juives en provenance de Theresienstadt.

"Chaque bloc était géré par un prisonnier. L'un de ces baraquements était une garderie pour les enfants encadrée par Freddy. Nous étions répartis par groupes de jeunes du même âge. Dans la salle où nous nous regroupions il n'y avait aucun meuble, juste des petites chaises et une cheminée. C'était le seul bâtiment chauffé. Nous nous asseyions en cercle avec un adulte qui devait nous apprendre des chants et nous occuper car l'enseignement était interdit", relate Dita.

Elle-même fait alors partie du groupe des 14-16 ans en âge de travailler dans ce même bloc pour enfants, et c'est Freddy qui décide de la fonction attribuée à chaque jeune. "Nous autres jeunes étions chargés de garder les portes, d'aider les éducateurs, de nettoyer le sol ou de distribuer la soupe de midi. Quant à moi, j'étais chargée de garder les quelques livres du bloc. Il y en avait douze environ, rapportés des montagnes de bagages des déportés qui avaient été envoyés dans les chambres à gaz. Lorsque les prisonniers qui triaient les affaires tombaient sur un livre, ils trouvaient le moyen de le faire envoyer au bloc des enfants. C'est ainsi que je suis devenue la bibliothécaire du camp. Mon rôle était de les prêter aux éducateurs et de les récupérer à la fin de la journée", poursuit-elle.

Ces ouvrages, Dita les protège comme un trésor. Elle sauve les livres, et les livres la sauvent d'une vie inhumaine dans le camp. Les ouvrages de cette bibliothèque de fortune sont pourtant peu accessibles aux enfants. Parmi eux, on trouve "L'abrégé de l'histoire du monde" de H. G. Wells, un atlas illustré, un roman de l'écrivain tchèque Karel Čapek ou encore un manuel de grammaire russe. Dita Kraus sauve les livres et les livres la sauvent aussi d'une vie inhumaine dans le camp.

Mais Dita Kraus n'est pas seulement "la bibliothécaire d'Auschwitz", elle est également artiste. Elle est passionnée de peinture, un talent qu'elle cultive depuis l'enfance, grâce à une autre rencontre déterminante. "J'ai été encouragée par mes parents et mes grand-parents. Et lorsque nous étions au camp de Theresienstadt, j'ai pris des cours en secret avec la talentueuse Frederika "Friedl" Brandeis", dit-elle.

Cette appétence pour l'art et la peinture lui a également sauvé la vie. Lorsque le Dr Mengele décide sélectionner les prisonniers capables de travailler, les déportés âgés de 16 à 40 ans doivent se mettre en rang, entièrement nus et prononcer trois mots : leur numéro, leur âge et leur profession.

"Quand mon tour est arrivé j'ai donné mon numéro - 73 305 -, j'ai dit que j'avais 16 ans - alors que j'avais à peine 15 - et que j'étais peintre. Mengele m'a dit : "Peintre ? Tu peins des visages ou des murs ? J'ai répondu 'des portraits'. Il m'a alors demandé si je pouvais faire son portrait. Je lui ai répondu que oui. Je tremblais de peur mais je n'ai pas insisté. Il m'a alors envoyée dans le groupe des personnes aptes à travailler. C'est ainsi que j'ai été sauvée", conclut-elle.