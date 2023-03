A la sortie de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah, Agatha Christie avait autorisé son éditeur américain à supprimer des propos sur les juifs

Agatha Christie, l'une des plus célèbre romancière britannique du 20e siècle, va voir ses romans réédités par HarperCollins afin d'en supprimer les éléments jugés racistes. En effet, des passages des romans policiers Poirot et Miss Marple, écrits entre 1920 et 1976, ont été retravaillés dans les nouvelles éditions publiées par l'éditeur afin de les débarrasser du langage et des descriptions que le public moderne juge offensants, en particulier ceux qui impliquent les personnages que les protagonistes de Christie rencontrent en dehors du Royaume-Uni. Selon le Telegraph, les descriptions de personnages juifs, noirs ou gitans ont été supprimées de plusieurs livres. Par exemple, la description par Poirot d'un personnage comme étant "un juif, bien sûr".

Des modifications qui semblent avoir été faites selon la volonté de l'auteur elle-même. A la sortie de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah, Agatha Christie avait autorisé son éditeur américain à supprimer des propos sur les juifs que la société jugeait alors polémiques.

Un phénomène éditorial qui semble gagner en popularité depuis près de deux ans, avec l'apparition d'une nouvelle tendance, les "lecteurs de sensibilités" ou "Sensitivity readers", dont la tâche consiste à déterminer si certains passages d'une œuvre peuvent être considérés comme "offensants" par des communautés, et à les modifier voire les supprimer en conséquence. Des romans de l'auteur de James Bond, Ian Flemming, et ceux de Roald Dahl, derrière Charlie et la Chocolaterie, avaient déjà subi ce type de "censure" bien après leur première édition.