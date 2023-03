Israël : décès du poète et traducteur Meir Wieseltier à l'âge de 82 ans

"J'ai de la sympathie", est une de ses œuvres les plus connues

L'écrivain et poète israélien Meïr Wieseltier est décédé jeudi soir à l'âge de 82 ans, à l'hôpital Tel Hashomer, près de Tel Aviv. Il laisse derrière lui deux filles et trois petites-filles. "Je me rends compte à quel point il était important pour des tas de gens", a déclaré Marta Wieseltier, sa fille, à Ynet.

Meir Wieseltier est né en 1941 à Moscou, et est arrivé en Israël en 1949 alors qu'il n'était encore qu'un enfant, après avoir passé deux ans en Pologne, en Allemagne et en France. Il a grandi dans un kibboutz et à Natanya, avant de déménager à Tel Aviv à l'âge de 14 ans. Il a étudié la philosophie, l'histoire et l'anglais à l'Université hébraïque de Jérusalem et a vécu plusieurs années à Londres et à Paris.

Dans les années 1960, Wieseltier était la figure centrale d'un groupe d'artistes connus sous le nom de "poètes de Tel Aviv" et a édité plusieurs magazines littéraires. Il a également cofondé le magazine littéraire "Siman Kriah", avant d'être, de 1986 à 1989, responsable de la poésie à la maison d'édition Am Oved.

Pendant plusieurs années, il a enseigné la littérature à l'université de Haïfa, où il est aujourd'hui professeur émérite. Wieseltier a traduit en hébreu de la poésie anglaise, française et russe, ainsi que sept tragédies de Shakespeare, deux pièces de Christopher Marlowe et des romans de Virginia Woolf, Charles Dickens, E.M. Forster, Aldous Huxley, Malcolm Lowry et d'autres. Il a reçu le prix du Premier ministre à trois reprises (1977 ; 1993 ; 2011), le prix Elite Jubilee (1984), le prix Bialik (1995), le prix Israël pour la littérature (2000), le prix L'Olio della Poesia (Italie, 2004) et le prix Neuman (2015). Ses poèmes ont été publiés à l'étranger dans une vingtaine de langues.

Wieseltier a toujours adopté une position littéraire non conformiste. Ses œuvres, souvent à caractère politique, fustigent la présence israélienne en Cisjordanie et les guerres d'Israël, tandis que d'autres traitent de la vie citadine et de l'amour.