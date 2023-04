Les bijoux en or étaient portés par des jeunes filles comme amulettes contre le mauvais œil

Des bijoux en or de l'époque romaine découverts dans une grotte funéraire à Jérusalem seront présentés au public israélien pour la première fois ce lundi. La découverte avait été faite en 1971 lors de fouilles archéologiques menées par l'Autorité israélienne des antiquités, mais les conclusions n’avaient jamais été publiées. Les restes d’un cercueil en plomb avait ainsi été découverts sur le mont Scopus, avec "des bijoux, notamment des boucles d'oreille en or, une épingle à cheveux, un pendentif en or et des perles en or, des perles de cornaline et une perle en verre", a indiqué l'Autorité israélienne des antiquités.

"La localisation des rapports originaux qui ont pris la poussière au fil des ans dans les archives de l'Autorité israélienne des antiquités et la recherche physique de l'emplacement des objets eux-mêmes ont permis de mettre en lumière des trésors oubliés depuis longtemps", a déclaré le Dr Ayelet Dayan, la cheffe du département de recherche archéologique, qui dirige ce projet. "Les magnifiques bijoux que nous avons étudiés sont un exemple de ces trésors".

Dafna Gazit/Israel Antiquities Authority Chaîne en or avec un pendentif en forme de lunule, symbole de Luna, la déesse romaine de la lune

L'étude a révélé que les bijoux en or étaient portés par des jeunes filles comme amulettes contre le mauvais œil il y a près de 1 800 ans. Ces objets remarquables, qui portent les symboles de Luna, la déesse romaine de la lune, avaient été enterrés avec les jeunes filles afin de continuer à les protéger dans l'au-delà.

"L'enterrement des bijoux avec la jeune fille est émouvant. On peut imaginer que ses proches l’ont enterrés parée des bijoux, ou bien qu'ils les ont placés à ses côtés, en guise de protection pour le monde à venir", a déclaré Eli Escusido, directeur de l'Autorité israélienne des antiquités.

Les objets seront présentés pour la première fois lors du 48e congrès archéologique organisé par l'Autorité des antiquités d'Israël, la Société d'exploration d'Israël et l'Association archéologique d'Israël. Le congrès aura lieu au Campus national Jay et Jeanie Schottenstein pour l'archéologie d'Israël, à Jérusalem.