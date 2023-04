Sa maison de disque s’était fait connaître en lançant les carrières de Madonna, Depeche Mode, Ice-T, Lou Reed, The Pretenders, The Cure ou encore Seal

Seymour Stein, dont le label Sire Records a lancé la carrière de Madonna ou les premières icônes punk rock comme les Ramones et les Talking Heads, est décédé dimanche matin à l’âge de 80 ans à Los Angeles, après une longue bataille contre la maladie, a indiqué sa fille Mandy à Variety. "J'ai grandi entourée de musique. Je n'ai pas eu l'éducation la plus conventionnelle, mais je ne changerais pour rien au monde ma vie et ma relation avec mon père", a-t- elle indiqué dans un communiqué. "Je suis extrêmement reconnaissante pour chaque minute passée avec lui et pour la musique qu'il a apportée au monde".

https://twitter.com/i/web/status/1642675309236420608 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Outre les artistes précédemment cités, sa maison de disque s’était fait connaître en lançant les carrières de Depeche Mode, Ice-T, Lou Reed, The Pretenders, The Smiths, The Cure, Seal, The Replacements, ou encore Aphex Twin, parmi les nombreux groupes et chanteurs à succès qu’elle a produit.

https://twitter.com/i/web/status/1642644049931776002 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Sa découverte la plus lucrative a cependant été Madonna, qui était encore relativement inconnue lorsque Seymour Stein l’a signée en 1983. La chanteuse est ensuite devenue une superstar avec Sire Records avec trois albums numéro 1, 10 singles numéro 1 et un total de 23 succès dans le top 10, avant de lancer son propre label, Maverick, en 1992.

Né Seymour Steinbigle à Brooklyn en 1942, il a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame en 2005, en reconnaissance de son dévouement à la musique. Il avait également reçu un Grammy Award pour l’ensemble de sa carrière en 2018.