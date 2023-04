L'actrice Diane Neal de la série "New York : police judiciaire" a fait son alyah

L'actrice a fui l'antisémitisme qui sévit aux Etats-Unis

Diane Neal, star de la télévision américaine, connue pour son rôle dans la série "New York : police judiciaire", a immigré en Israël cette semaine. Elle s'est confiée en exclusivité à i24NEWS pour expliquer son choix de faire son alyah.

Elle raconte que son enfance était partagée "d'un côté et de l'autre", entre un père converti au mormonisme et une mère juive. Sa première visite en Israël a eu lieu avec l'Université Brigham Young parrainée par les Mormons au sein de laquelle elle étudiait. Lors de ce voyage, elle dit s'être sentie "aux anges tout le temps" et s'être juré d'y retourner.

Concernant les raisons qui l'ont poussée à immigrer en Israël précisément maintenant, elle indique avoir voulu "s'éloigner de l'antisémitisme". "Les choses ont beaucoup changé, et je n'aurais jamais pensé m'installer en Israël pour ça", dit-elle.

"Je me souviens que ma grand-mère m'avait dit un jour de ne pas donner de prénoms juifs à mes enfants. A ce moment-là, j'avais pensé que c'était de la paranoïa et que les temps avaient largement changé. Et me voilà aujourd'hui à vouloir échapper à l'antisémitisme", raconte-t-elle.

Les Etats-Unis sont effectivement confrontés à une montée sans précédent de l'antisémitisme. A tel point que près de 90 % des Juifs américains considèrent qu'il s'agit d'un véritable fléau dans le pays.

L'annonce du départ de Diane Neal a suscité de nombreuses réactions négatives, en particulier sur les réseaux sociaux. "Je suis vraiment reconnaissante d'avoir un endroit où aller. Cela me donne une appréciation beaucoup plus profonde de tout ce que nos ancêtres ont traversé et je suis vraiment heureuse d'être ici", a-t-elle souligné.

Maintenant qu'elle se trouve dans le pays, elle voudrait témoigner son amour à l'Etat hébreu en prenant part au gouvernement ou de quelque manière utile. "Je suis désireuse d'apporter ma contribution au pays afin de montrer à quel point je l'apprécie", dit-elle.