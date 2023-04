L'oiseau bleu de Twitter remplacé par un chien

Ce changement de logo a été pensé par Elon Musk comme une provocation mais aussi un clin d'œil

L'oiseau bleu emblématique de Twitter a été remplacé lundi soir sur le réseau social par une image de chien. Ce canidé de la race du Shiba Inu japonais est en réalité le logo de Dogecoin, une cryptomonnaie qui vaut à Elon Musk une plainte en justice.

L'histoire remonte à plusieurs années. Créé en 2013, le Dogecoin n'avait pas vu sa valeur évoluer d'un centime jusque début 2021, date à laquelle Elon Musk a commencé à multiplier les messages positifs puis négatifs à propos de cette cryptomonnaie sur Twitter, provoquant ainsi son envolée suivie de sa chute.

C'est ainsi qu'un an et demi plus tard, en juin 2022, un des investisseurs de Dogecoin, qui avait perdu de l’argent, a déposé une plainte contre Elon Musk. S’estimant lésé par la publicité faite par celui-ci, le requérant réclame pas moins de 258 milliards de dollars.

Le changement de logo de Twitter est donc à la fois une provocation de l'excentrique milliardaire, mais aussi un clin d'œil à un internaute qui lui avait suggéré en mars 2022 de racheter Twitter et de changer son logo. Elon Musk a ainsi publié une capture d'écran de cet ancien échange avec les mots "Comme promis".

Elon Musk a confirmé par un autre tweet humoristique être à l’origine de ce changement de logo qui a fait bondir la valeur de la monnaie numérique. On y voit le fameux chien du logo présenter ses papiers d'identité sur lesquels figure un oiseau bleu. En légende, il affirme au policier qu'il s'agit "d'une vieille photo".