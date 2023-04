La chanteuse Taylor Swift a rompu avec Joe Alwyn après six ans de relation

Les deux stars auraient mis fin à leur relation il y a déjà quelques semaines

La chanteuse américaine Taylor Swift, 33 ans, et l'acteur Joe Alwyn, 32 ans, ont rompu après six ans de relation, a rapporté le média américain Entertainment Tonight. La nouvelle intervient alors que l'artiste parcourt le pays pour sa sixième tournée à guichets fermés "The Eras tour", à laquelle l'acteur n'a pas été aperçu.

Au fil des ans, le couple, réputé pour sa discrétion, s'est tenu à l'écart de la presse et avait balayé les rumeurs de fiançailles. "Si j'obtenais une livre sterling chaque fois qu'on m'a demandé si j'étais fiancé, je serais riche", s'était amusé l'acteur dans une interview au WSJ. Magazine. "La vérité est que si la réponse était oui, je ne le dirais pas, et si la réponse était non, je ne le dirais pas", avait-il ajouté à propos de l'éventualité d'un mariage avec l'auteure-compositrice-interprète.

SUZANNE CORDEIRO (AFP/File)

Taylor Swift avait néanmoins fait quelques confidences sur son couple lors d’un entretien accordé en 2020 au magazine Rolling Stone: "Je pense qu’en étant dans la relation dans laquelle je suis maintenant, j’ai définitivement pris des décisions qui ont fait que ma vie ressemble plus à une vraie vie et moins à une histoire à commenter dans les tabloïds. L’idée de la vie privée semble si étrange à essayer d’expliquer, mais c’est vraiment juste essayer de trouver des morceaux de normalité", avait-elle expliqué.

Taylor Swift Taylor Swift avait commencé à fréquenter l'acteur de Boy Erased en 2016. Selon les médias américains, les deux stars se seraient quittés en bons termes.

L'interprète de "Shake it off" avait, par le passé, vécu une histoire d’amour avec le chanteur Harry Styles, l’acteur Jake Gyllenhaal, et le producteur Calvin Harris.