Puff Daddy affirme payer 5 000 dollars par jour à Sting, puis dit "plaisanter"

Sting avait confié que cette affaire l'avait rapproché du rappeur

Sur Twitter, le 5 avril, Puff Daddy a déclaré verser chaque jour des royalties à Sting pour avoir utilisé un sample du titre phare du rockeur pour les besoins de son titre "I'll Be Missing You", sorti en 1997, rapporte Cnews. Deux jours après il est pourtant revenu sur ses propos affirmant que "c'était une blague".

https://twitter.com/i/web/status/1643663676031762451 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le titre s'était écoulé à sept millions d'exemplaires et s'était placé en tête des charts dans 15 pays. Il avait même remporté le Grammy de la meilleure performance rap.

https://twitter.com/i/web/status/1644373857019518977 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Alberto PIZZOLI (AFP/Archives) Le chanteur britannique Sting

Sting avait par ailleurs confié que cette affaire l'avait rapproché du rappeur. "Nous sommes de très bons amis maintenant", avait-il dit, tout en reconnaissant que le titre de Diddy "I'll Be Missing You" était "une belle version de cette chanson". Nick Mira, le producteur de Lucid Dreams de Juice WRLD, a révélé que Sting avait touché 85% de royalties sur la chanson, qui reprend son tube "Shape of My Heart."