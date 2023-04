Cinéma : le film "Super Mario Brothers" bat des records historiques

Le film d'animation a déjà rapporté 377,5 millions de dollars au box-office mondial

Quatre jours après sa sortie au cinéma, le nouveau film d'animation "Super Mario Brothers" a battu un record historique. Ce dimanche, le site "Deadline" a publié un rapport montrant que le film d'animation a déjà rapporté 377,5 millions de dollars au box-office mondial, et qu'il s'agit du début le plus rentable pour un film d'animation de tous les temps.

https://twitter.com/i/web/status/1645086522494812162 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Selon le site, le film a rapporté ce week-end un peu plus de 204 millions de dollars aux Etats-Unis et au Canada et 173 millions de dollars supplémentaires dans le reste des pays où il est projeté. Par ailleurs, le film détient désormais le record de recettes le plus élevé pour le premier week-end de tous les films sortis cette année en salles, battant le record établi par "Ant-Man et la Guêpe: Quantumania" avec 106 millions de dollars.

Jusqu'à présent, le film d'animation qui avait été le plus rentable de son premier week-end de sortie était "Le Monde de Dory", qui a rapporté 135,1 millions de dollars en 2016. "Super Mario Brothers", inspiré du célèbre jeu vidéo des années 1980, est une collaboration entre la société japonaise de jeux informatiques "Nintendo" et la société américaine de films d'animation "Illumination". Dans le film, les frères plombiers Mario et Luigi arrivent dans un monde magique et nouveau où ils sont séparés l'un de l'autre. Pour aider Mario dans la recherche de son frère, Toad et Princess Peach viennent à la rescousse.